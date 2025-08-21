Actualité
Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon, aide un commerçant à pénétrer dans la ZTL. (@Nathan Chaize)
Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon, aide un commerçant à pénétrer dans la ZTL. (@Nathan Chaize)

ZTL à Lyon : deux nouvelles bornes activées dans les prochains mois, la dernière attendra 2026

  • par Nathan Bigué

    • Après l'activation de deux bornes de contrôle d'accès à la Zone à trafic limité (ZTL) à Lyon, la mise en service totale des plots rétractables est prévue en 2026.

    L'activation de la totalité des bornes de contrôle d'accès à la Zone à trafic limité (ZTL) en Presqu'île de Lyon attendra encore un petit peu. Après l'entrée en vigueur du périmètre ZTL samedi 21 juin, deux premières installations avaient été mises en service Port-du-Temple (côté Saône) et rue Gentil (côté Rhône), le 28 juillet dernier. À terme, cinq points d'accès, matérialisés par des bornes rétractables (en position basse de 6 à 13 heures), doivent voir le jour.

    Lire aussi : Dérogations, horaires, contestations : à cinq jours de sa mise en place, tout ce qu'il faut savoir sur la ZTL à Lyon

    À date, la Métropole de Lyon enregistre 20 0000 ayants droit, autorisés donc à entrer dans le périmètre ZTL. Ils sont les seuls à pouvoir franchir les bornes de contrôle. Plusieurs méthodes sont possibles pour les ayants droit, en fonction des usages et besoins : reconnaissance de la plaque d'immatriculation, badge, codes d'accès (notamment pour les clients des hôtels) et système d'interphone (notamment pour les véhicules de secours).

    Quatre bornes actives avant la fin d'année

    Les trois restantes, situées dans les rues Édouard-Herriot, Childebert et Constantine, seront donc installées progressivement. En travaux depuis la mi-juin, l'entrée de la rue Édouard-Herriot (côté Bellecour) disposera d'une borne active d'ici le mois d'octobre, indique la Métropole de Lyon à notre rédaction, confirmant les informations du Progrès.

    Les travaux d'installation des deux dernières bornes n'ont, en revanche, pas débuté. La borne de la rue Childebert devrait être livrée et mise en service fin novembre. Quant à celle de la rue Constantine, il faudra attendre 2026. Pour l'heure, sa date de mise en service n'est pas précisée.

    Plan de la ZTL (@Lyon Capitale)

    Enquête : Lyon se ferme-t-il ?

    À Vénissieux, une sexagénaire hospitalisée après un vol à l’arraché

