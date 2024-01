Tourné dans la région, "Anatomie d'une chute" nommé cinq fois aux Oscars

Tourné en Savoie et en Isère, Anatomie d'une chute de Justine Triet est nommé cinq fois aux Oscars.

Le glorieuse carrière internationale du long-métrage de Justine Triet, Anatomie d'une Chute se poursuit. Tourné en Savoie dans la vallée de la Maurienne, le film déjà récompensé deux fois aux Golden Globes est nommé cinq fois aux Oscars dans les catégories : "meilleur film" ; "meilleure réalisation" ; "meilleure actrice" ; "meilleur scénario original" et "meilleur montage".

"Meilleur film" et "meilleure réalisation"

Le film n'est toutefois pas nommé dans la catégorie "meilleur film en langue étrangère" puisqu'il a été boudé par la France pour le soumettre dans cette sélection. La Passion de Dodin Bouffant lui ayant été préféré pour d'obscures raisons. Ce dernier n'a pas ailleurs pas été retenu parmi les cinq nommés dans cette catégorie.

Dans la catégorie meilleure réalisateur, Justine Triet est opposée à d'immenses noms du cinéma : Martin Scorsese et son Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan avec Oppenheimer, Yorgos Lanthimos et son splendide Poor Things ainsi que Jonathan Glazer avec Zone of Interest qui sortira en salle en France le mercredi 31 janvier.

Pour rappel, Anatomie d'une Chute avait permis à Auvergne-Rhône-Alpes cinéma d'obtenir sa première Palme d'Or à Cannes après avoir financé le long-métrage à hauteur de 270 000 €. Le modèle s'inspire notamment du modèle américain, dans lequel les Etats financent les longs-métrages pour qu'ils viennent tourner dans leur territoire. Le tournage avait ainsi rapporté 700 000 € en dépenses directes sur le territoire.