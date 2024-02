Extra Sports, l'agence lyonnaise aux 100 000 dossards

C'est l'un des acteurs qui compte sur le marché de l'outdoor en France. Extra Sports c'est 10 événements sur l'année, du vélo à la natation en passant par le trail et la course à pied.

L'année 2024 sera olympique pour Extra Sports, l'un des principaux acteurs français d'événements sportifs de masse et de sports en extérieur, basé à Lyon.

Olympique dans tous les sens du terme. D'abord, parce que son patron, Michel Sorine, portera la flamme paralympique à Lyon, le 26 août prochain. Tout un symbole : "dix-huit an après l'avoir porté sur mes deux jambes, je la porterai sur ses mes roues deux roues. Voilà, c'est une évolution sympathique et qui souligne une certaine résilience en tout cas."

Et pour l'agence qu'il a créée et qu'il pilote, l'année sera aussi... sportive : avec le 10e anniversaire du LUT by night, la 20e édition du Marathon international du Beaujolais et la 70e édition de la mythique SaintéLyon, la plus grande course nature française dont l'organisation a été reprise n 2001 par Extra Sports.

"Après la gastronomie, la lumière, les clean technologies, la danse, le cinéma – le macronisme aussi, paraît -il –, Lyon serait-elle devenue la capitale du sport de masse outdoor ?" lance le patron de la petite agence sportive lyonnaise devenue un incontournable français.

Les 10 événements Extra Sports 2024

- Lyon Urban Trail

- Marathon international de Biarritz Pays Basque

- Trail des Forts de Besançon

- Bordeaux Paris

- Trail Saint-Jacques by UTMB

- Ventouxman, Gravity Race

- LUT by Night

- Marathon international du Beaujolais

- Asics SaintéLyon

La retranscription intégrale de l'entretien avec Michel Sorine

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Notre invité, en visio, est Michel Sorine, patron d'Extra Sports.

2024, année olympique, a été endeuillée par le décès du coureur kenyan Kelvin Kiptum qui avait sidéré le monde de la course à pied en s’emparant du record du monde du marathon à Chicago en octobre dernier, en 2 h 00’35’’. Il était très attendu pour les Jeux olympiques de Paris. Comme vous devez aussi les attendre, Michel Sorine, puisque vous allez porter tenir la flamme paralympique qui sera de passage à Lyon le 26 août. Vous aviez déjà apporté la flamme olympique pour les JO d'hiver de 2006, à Turin. Là vous la porterez en fauteuil roulant. Comment vous appréhendez les choses justement entre 2006 et 2024 ?

Alors 2006, je l'ai portée, c'était les JO effectivement de Turin, mais je l'ai portée quand elle était de passage à Grenoble. Là, c'est une demande de la Ville de Lyon. J'étais extrêmement honoré qu'on m'en fasse la demande donc j'ai accepté. Je précise je ne serai pas le seul à porter la flamme paralympique, on sera certainement très nombreux à tourner autour de la place Bellecour. J'appréhende ça de la meilleure des manières. C'est très bien pour la ville de Lyon et c'est bien pour mon entreprise Extra Sports. C'est tout un symbole : 18 ans après l'avoir porté sur mes deux jambes je l'ai porté sur mes deux roues. Voilà, c'est une évolution sympathique et qui souligne une certaine résilience en tout cas.

J'ai lu quelque part que vous disiez Michel Sorine que vous n'étiez pas sportif mais plus un acteur du sport. Justement Extra Sports propose 10 événements pendant l'année ça va commencer par le Lyon Urban Trail, dont Extra Sports a été le père en France, pour se terminer par la mythique SaintéLyon en novembre. Cette année, l'ambition est de dépasser 100 000 dossards ?

Oui ça va être une grosse année pour nous, une année d'anniversaire : ça va être le 10e anniversaire du Lyon Urban Trail, la 70e SaintéLyon, le 20e Marathon du Beaujolais... on va bien remplir les événements. C'est déjà bien parti, la tendance est très forte. Vous parlez du Lyon Urban Trail , je pense qu'on est bien parti pour dépasser les 8 000 participants et effectivement, en cumulé, sur l'année 2024 on devrait largement dépasser les 100 000 dossards, une première pour nous. Donc on est plutôt contents et on a du travail sur la planche.

100 000 dossards, ça veut dire qu'aujourd'hui vous faites partie des gros organisateurs d'événements sportifs en France ?

Oui, on reste un modeste acteur mais il y a des mastodontes, comme ASO par exemple, mais on fait partie effectivement des entreprises qui comptent sur le marché de l'outdoor de masse.

La 70e édition de la SaintéLyon, qui tourne toujours autour des 70-72 km, dépassera-t-elle la barre des 90 kilomètres ?

Oui, alors là c'est un de vos confrères d'un quotidien local qui s'est un peu emballé. Mais onn sera au-dessus des 80 km, c'est sûr. On va essayer quand même de rester dans des sphères modestes parce que, n'oublions pas quand même, qu'on a 1 000 bénévoles qui passent la nuit dehors, dont certains sont d'un âge avancé, donc rajouter plus de 10 km ça veut dire que ça va rajouter facilement deux heures sur les amplitudes horaires donc ce serait quand même trop important. On va révéler ça très bientôt puisqu'on ouvre les inscriptions à mi-mars mais je peux déjà vous annoncer que ça fera plus de 80 km.

Il y a aussi le Trail du Saint-Jacques by UTMB, le 14 juin prochain. Le fait d'être labellisé by UTMB a-t-il changé les choses ?

L'apport est énorme ! Nous on avait choisi cette option quand UTMB Groupe avait annoncé et lancé son World Series donc on les connaît bien on leur avait tout de suite proposé de rejoindre la licence et on a bien fait puisque voyez on est passé de 2 000 participants et cette année on va atteindre et dépasser les 6 000 participants, avec des gens qui viennent de tous les départements français. Donc l'objectif était économique, puisqu'on remplit les hôtels, on remplit les restaurants deux jours de suite, puisqu'on est passés sur deux jours. Donc pour nous l'objectif est 100% atteint en termes de retombées pour les collectivités. Ensuite, au niveau du plateau sportif, oui on a eu la chance l'année dernière d'avoir par exemple le champion de France de marathon, l'Isérois Duncan Perrillat (2'14), qui a gagné l'Ultra. Ça nous a donné lieu à un reportage sur Envoyé Spécial. Donc les retombées sont énormes à la fois sur les territoires et toutes les cases sont cochées.

Je le rappelle, Extra Sports, c'est 10 événements, de mars à novembre et c'est plus de 100 000 dossards. Bravo et vive le sport !