Actualité
Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

À Vénissieux, une sexagénaire hospitalisée après un vol à l’arraché

  • par Clémence Margall

    • Une femme de 64 ans a été hospitalisée après son agression et le vol à l’arraché de son collier rue Vaillant-Couturier, à Vénissieux, mardi 19 août.

    Alors qu’elle était dans les escaliers de son domicile rue Vaillant-Couturier, à Vénissieux, mardi 19 août, une femme de 64 ans a été victime d’un violent vol à l’arraché, rapportent nos confrères du Progrès. Le suspect a en effet réussi à lui dérober son collier. Mais en prenant la fuite, ce dernier a perdu un téléphone portable ainsi qu’une carte bancaire. La victime a quant à elle été hospitalisée.

    Dépêchés sur place, des policiers de la brigade anti-criminalité (Bac) ont alors surveillé les lieux. L’opération a permis l’interpellation de deux individus s’étant rendus sur place pour récupérer les objets perdus. Le collier de la victime était également retrouvé en leur possession. De nationalité algérienne et sans domicile fixe, ils ont été placés en garde à vue.

