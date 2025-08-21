Actualité
(@Medave Prod)

Ibrahim, jeune supporter de l'OL atteint d'un cancer pédiatrique, est décédé

  • par Nathan Bigué

    • Le jeune garçon, grand supporter de l'Olympique Lyonnais, se battait contre une forme rare de cancer. Il est malheureusement décédé à l'âge de 7 ans.

    La triste nouvelle a été annoncée ce mercredi 20 août par sa maman. Ibrahim, jeune supporter de l'Olympique Lyonnais, a été emporté par sa maladie. "20 août 2025 à 3h49, dans mes bras, tu t’en es allé. Ce n’est qu’un au revoir mon fils. C’est qu’une histoire de temps pour que je te rejoigne. Je t’aime", a-t-elle écrit sur Instagram.

    Son fils, âgé de 7 ans, était atteint de neuroblastome, une forme rare de cancer pédiatrique. Ibrahim a longuement combattu cette tumeur. Un combat qui avait notamment ému son club de coeur, l'Olympique Lyonnais. "Un Gone nous a quittés beaucoup trop tôt. Repose en paix, Ibrahim", a réagi le club sur X.

    "Un champion gravé dans mon cœur, je ne t’oublierai jamais"

    Le jeune fan avait également eu l'occasion de rencontrer plusieurs joueurs, et notamment la latérale gauche de l'OL Lyonnes, Selma Bacha. Elle lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : "Mon pote à vie, un champion gravé dans mon cœur, je ne t’oublierai jamais". Tout comme le buteur de l'OL, Georges Mikautadze : "Tu t’es battu avec une force et un courage qui forcent le respect. Tu resteras pour toujours un exemple, un champion dans nos cœurs".

    Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters lyonnais ont aussi adressé d'émouvants messages à Ibrahim et sa famille. Ce dernier était aussi pratiquant de kung-fu. En octobre dernier, il avait reçu le trophée du meilleur combattant espoir et champion toutes catégories lors de la soirée des champions et des championnes, lors d'une soirée organisée par l'Office des sports et la mairie du 7e arrondissement de Lyon.

