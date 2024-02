Les Remparts, émanation de Génération identitaire ? Un avocat lyonnais dépose plainte

Un avocat lyonnais va déposer plainte pour "reconstitution de groupe de combat et d'association dissous". Selon Me Tammuze Al-Douri, le groupe d'extrême droite Les Remparts est une reconstitution du groupe Génération identitaire, dissous en 2021.

Ce lundi soir, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées à Lyon pour demander la fermeture des locaux des groupuscules d'extrême droite, notamment La Traboule, bar associatif des Remparts et l'Agogé, son club de boxe. Dans ce contexte, et alors que la préfète du Rhône Fabienne Buccio a de nouveau assuré travailler à la dissolution des deux principaux groupes d'extrême droite lyonnais, Me Tammuze Al-Douri, avocat au barreau de Lyon, annonce qu'il va déposer plainte dans les prochains jours pour "reconstitution de groupe de combat et d'association dissous".

"Certains individus membres de Génération identitaires ont perduré et sont aujourd'hui chez Les Remparts"

L'extrême droite lyonnaise, connue et très active, est depuis quelques semaines visée par plusieurs procédures judiciaires. Mardi 6 février, alors que Sinisha Milinov, ancien porte-parole du groupuscule Les Remparts, et Pierre-Louis Perrier, proche du groupe et ancien membre de Génération identitaire selon Mediapart, étaient condamnés à des peines de prison ferme pour une agression raciste, huit membres présumés de l'extrême droite étaient interpellés.

Suspectés d'avoir participé à l'attaque d'une conférence sur Gaza le 11 novembre dernier à Saint-Georges dans le Vieux-Lyon, ils ont été mis en examen. Deux d'entre eux ont par ailleurs été placés en détention provisoire, dont le chef de file du groupuscule d'extrême droite nationaliste, Lyon Populaire, Eliot Bertin selon nos confrères de Tribune de Lyon.

Conseil de l'une des victimes de l'agression raciste jugée la semaine dernière, Tammuze Al-Douri estime avoir "plusieurs éléments de preuve" permettant de démontrer que Les Remparts est la reconstitution du groupe Génération Identitaire dissous en 2021. "Certaines preuves sont de notoriété publique", indique l'avocat comme des photos postées sur la page Google du bar La Traboule sur lesquelles une personnes dessine le logo de "Rebeyne", branche lyonnaise de Génération identitaire.

La Traboule, bar du groupe d'extrême droite Les Remparts. Sur la page Google, un logo dessiné au nom de "Rebeyne", branche lyonnaise de Génération identitaire.

"Certains individus membres de Génération identitaire ont perduré et sont aujourd'hui chez Les Remparts", poursuit Me Tammuze Al-Douri. Mardi dernier lors du procès des deux militants condamnés pour agression raciste, le conseil avait sollicité l'ouverture d'une information judiciaire pour faire la lumière sur un dossier qu'il estimait incomplet. Le parquet s'y était opposé, et le tribunal n'avait pas répondu favorablement à sa demande. Aujourd'hui, l'avocat "espère qu'une enquête sera ouverte" par le parquet de Lyon. Et d'ajouter : "Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas."

Le conseil espère par ailleurs que cette nouvelle procédure pourra alimenter le dossier de dissolution du groupuscule Les Remparts. "Si on ne lance pas de procédure, ils n'ont rien dans le dossier", conclut-il.

