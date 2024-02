Mené par Montpellier jusqu’à 20 minutes de la fin du match dimanche soir, l’Olympique lyonnais a renversé le 13e de Ligue (1-2), lui chipant sa place au classement.

Avec trois victoires de suite, toutes compétitions confondues, dont deux succès face à de grosses écuries de Ligue 1, Lille et Marseille, l’Olympique lyonnais va mieux et poursuit son redressement. Dimanche soir, pendant près de 70 minutes, les joueurs de Pierre Sage ont toutefois laissé beaucoup de place au doute, menés 1-0 par Montpellier sans réussir à inquiéter le portier héraultais, hormis sur un coup franc tiré juste avant la mi-temps.

13e de Ligue 1

Manquant cruellement de réalisme, au retour des vestiaires Montpellier a gâché trois balles de break, avant de finalement voir l’OL revenir grâce à un but, dans un angle très fermé, de son capitaine Alexandre Lacazette. Moins de 10 minutes plus tard, Maxence Caqueret donnait finalement l’avantage à l’OL sur une frappe puissante tirée sous la barre depuis près de vingt mètres.

💥 11e but en @Ligue1UberEats cette saison pour notre capitaine, @LacazetteAlex 🔴🔵



📈 Il a marqué 50 % de nos buts dans cette compétition cette saison 👊#MHSCOL pic.twitter.com/j0RPJVHamR — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2024

Avec ses nouvelles recrues hivernales et une confiance retrouvée, l’OL se donne de l’air dans la course au maintien et chipe la place de 13e à Montpellier. Le week-end prochain, pour le compte de la 22e journée, les Lyonnais recevront Nice, actuel 2e de la Ligue 1 et qui est tombé dimanche face à Monaco (2-3).