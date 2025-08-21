Actualité
Photo d’illustration d’un chien policier lors d’une opération. @Antoine Merlet

Un chien mène la police jusqu'au domicile d'un dealer : 1,7 kg de cannabis saisi à Givors

  • par Loane Carpano

    • Lundi 18 août, 1,7kg de cannabis, un fusil à canon scié et de l'argent en liquide ont été trouvés au domicile d'un résident de l'allée Anne Frank à Givors.

    Grâce à leur chien, une équipe de police a mis la main sur le domicile d'un dealer lundi 18 août au matin. Selon LyonMag, les faits se seraient déroulés aux alentours de 9 heures alors que le groupe patrouillait dans le quartier des Vernes, à Givors. Spécialisé dans la détection de stupéfiants, l'animal se serait alors dirigé vers le palier d'une barre d'immeuble de l'allée Anne Frank.

    Perquisitionné dans la foulée, l'appartement abritait un homme connu des services de police. Alors qu'il était en plein coupage de résine de cannabis, l'individu a été interpellé et placé en garde à vue. Au total, 1,7 kg de cannabis, un fusil à canon scié et 900 euros en liquide ont été retrouvés à son domicile. Le butin a été saisi par les forces de l'ordre.

