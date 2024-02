L'OL victorieux face à Nice

Les Lyonnais se sont imposés 1 à 0 face à l'OGC Nice hier et remontent à la 11e place.

On ne les arrête plus ! L'Olympique lyonnais a remporté son match hier face à Nice par un score de 1 à 0. Les joueurs de Pierre Sage confirment leur redressement et enchaînent à nouveau les victoires.

Avec un but de Mangala à 22' - son premier avec l'OL, le club signe son troisième triomphe consécutif en Ligue 1 et remonte à la 11e place du classement.

La semaine dernière, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers avaient renversé Montpellier par un score de 2 à 1.

Le bus de l'OGC Nice caillassé

Un bus de supporters niçois a été "pris pour cible" après le match. Dans un communiqué, l’OGC Nice a "appelé les autorités à faire toute la lumière sur cet incident dont les conséquences auraient pu être dramatiques". Un blessé est à déplorer.

Sur X (anciennement Twitter), le directeur général de l'OL, Laurent Prud'homme, a condamné ces violences.

Nous condamnons vivement toute violence et espérons que les auteurs de ces actes seront retrouvés et poursuivis.

L’Olympique Lyonnais apporte tout son soutien à l’@ogcnice et ses supporters. https://t.co/EA6qC09rEH — Laurent Prud'homme (@LaurentPrudhom) February 17, 2024

Prochain rendez-vous pour les Lyonnais vendredi prochain à 21h sur la pelouse du FC Metz.