À l’Ouest de Lyon, un bâtiment agricole prend feu, le propriétaire légèrement blessé

Un bâtiment agricole de l’Ouest lyonnais a pris feu dans la soirée de mercredi. Le propriétaire a été légèrement blessé.

Il était environ 21 heures hier, mercredi 20 août, lorsqu’un bâtiment agricole situé à Grézieu-le-marché, à l’Ouest de Lyon, a pris feu. D’après nos confrères du Progrès, une quarantaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée sur place, aidée notamment par des pompiers venus de la Loire.

Si les causes de l’incendie restent encore inconnues, le propriétaire des lieux a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les secours.