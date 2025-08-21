Un feu d'appartement fait un mort à Tassin-la-Demi Lune

Ce jeudi 21 août au matin, une personne a perdu la vie au cours d'un feu d'appartement survenu avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune.

Ce jeudi 21 août, une personne est morte au cours d'un feu d'appartement survenu avenue de la République, à Tassin-la-Demi-Lune, à l'Ouest de Lyon. Selon les informations transmises par la préfecture, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 5 heures ce matin, au premier étage d'un immeuble de deux étages. 58 sapeurs-pompiers et neuf véhicules ont été déployés sur place pour maîtriser les flammes. Le feu est désormais éteint mais la circulation reste perturbée dans le secteur. L'identité de la victime reste pour l'heure inconnue.

Lignes TCL déviées

L86 - Déviée dir. Gorge de Loup - Arrêts Trois Renards à Demi-Lune Clémenceau non desservis - Reprise estimée à 12h.- Intervention Pompiers av République — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) August 21, 2025

En raison de l'incendie, plusieurs lignes TCL voient leurs lignes déviées ce matin. Ces perturbations concernent les lignes 86, 98 et 55 en direction de Perrache et Gorge-de-Loup. Les arrêts Trois Renards à Demi-Lune Clémenceau ne sont plus desservis. La reprise à la normale du trafic est estimée à midi par les services TCL.

L98 - 9h11 - Déviée dir. Gorge de Loup - Arrêts Trois Renards à Demi-Lune Clémenceau non desservis - Reprise estimée à 12h.- Intervention Pompiers — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) August 21, 2025

