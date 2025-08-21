Actualité
SDMIS sapeurs pompiers
Sapeurs-pompiers de Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Un feu d'appartement fait un mort à Tassin-la-Demi Lune

  • par Loane Carpano

    • Ce jeudi 21 août au matin, une personne a perdu la vie au cours d'un feu d'appartement survenu avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune.

    Ce jeudi 21 août, une personne est morte au cours d'un feu d'appartement survenu avenue de la République, à Tassin-la-Demi-Lune, à l'Ouest de Lyon. Selon les informations transmises par la préfecture, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 5 heures ce matin, au premier étage d'un immeuble de deux étages. 58 sapeurs-pompiers et neuf véhicules ont été déployés sur place pour maîtriser les flammes. Le feu est désormais éteint mais la circulation reste perturbée dans le secteur. L'identité de la victime reste pour l'heure inconnue.

    Lignes TCL déviées

    En raison de l'incendie, plusieurs lignes TCL voient leurs lignes déviées ce matin. Ces perturbations concernent les lignes 86, 98 et 55 en direction de Perrache et Gorge-de-Loup. Les arrêts Trois Renards à Demi-Lune Clémenceau ne sont plus desservis. La reprise à la normale du trafic est estimée à midi par les services TCL.

    Lire aussi : À l’Ouest de Lyon, un bâtiment agricole prend feu, le propriétaire légèrement blessé

    Un chien mène la police jusqu'au domicile d'un dealer : 1,7 kg de cannabis saisi à Givors

