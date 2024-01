Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Déplacement de Gabriel Attal à Orliénas, plainte de Benzema contre Darmanin, eau contaminée par les PFAS, Mondial de la praline,… Lyon Capitale vous offre un récapitulatif des informations à retenir pour cette semaine du 15 au 21 janvier 2024.

Gabriel Attal était en visite dans le Rhône

Le nouveau Premier ministre était en déplacement dans le Rhône hier, samedi 20 janvier. En fin de matinée, il s'est "incrusté", selon ses dires, aux voeux d'Olivier Biaggi, maire d'Orliénas, à 20 km de Lyon. En 2022, Emmanuel Macron était y arrivé en tête lors des deux tours de l'élection présidentielle.

Gabriel Attal, à Saint-Laurent d'Agny samedi 20 janvier. Crédits : compte X gouvernement

Devant un par-terre d'habitants et d'élus locaux, qu'il a fait applaudir, Gabriel Attal a déclaré être venu "sur le terrain, prendre le pouls de la société".

Plus tard, il s'est rendu dans la commune voisine de Saint-Laurent d'Agny pour répondre aux questions des élus et habitants. Le plus jeune Premier ministre de la Ve république a notamment été interpellé sur la situation de deux collèges de Givors qui ne parviennent pas à obtenir leur classement en REP et REP+. Je ne vous cache pas que la situation est urgente à Givors pour deux établissements, lance une représentante des parents d'élèves du collège Paul-Vallon. Nous souhaiterions passer en REP et REP+, mais on nous répond seulement que notre passage provoquerait la sortie du dispositif d’un autre établissement."

Polluants éternels : 150 000 habitants du Rhône boivent de l'eau contaminée

Près de 150 000 habitants consommeraient de l'eau contaminée aux PFAS.

Ce lundi, l'Agence régionale de santé a publié les résultats de contrôles de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine dans sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'ARS a recherché la présence de PFAS, dits "polluants éternels" sur près de 84 ressources destinées à alimenter les réseaux d'eau potable, en réalisant près de 450 prélèvements.

Dans le Rhône, le puits de Ternay, desservant les communes de Chasse-sur-Rhône, Loire-sur-Rhône, Givors, Grigny et Solaize dépasse le seuil règlementaire de 0,1 µg/L pour la somme des 20 PFAS sélectionnés par l'Union européenne.

Le champ captant des Charmes et le forage F2 Garon sont eux-aussi non conformes. Ils alimentent les communes de Charly, Beauvallon, Chaussan, Millery, Montagny, Mornant, Orlienas, Rontalon, Saint-Laurent-d'Agny, Taluyers et Vourles.

Enfin, le puits Les Félins à Vourles est lui aussi non-conforme et alimente les communes de Brignais, Brindas, Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, Soucieu-en-Jarrest, Thurins et Vaugneray. Au total, environ 147 650 habitants sont impactés par cette contamination.

A noter que le lendemain, mardi 16 janvier, l’appel formulé devant la justice par Notre affaire à tous pour obtenir "la réduction drastique des rejets de PFAS" de l’usine Arkema a été rejeté par la Cour d’appel de Lyon.

Deux Lyonnais au palmarès du Mondial de la praline

La Brioche à la praline d'Or - Pierre Viret - Création - © Justine Peilley

La deuxième édition du Mondial de la praline s'est achevée hier, lundi 15 janvier. Les 29 candidats en lice ont donc présenté leur création à un jury de professionnels, notamment Mercotte (le Meilleur Pâtissier sur M6 depuis 2012), Olivier Canal (La Meunière) ou encore Claude Polidori (président des halles Paul Bocuse), au sein du Château de Sans Souci, à Limonest. Cette année, les candidats concouraient dans trois catégories : la tarte, la brioche et, nouveauté de cette année, la galette à la praline.

Deux Lyonnais se sont distingués dans la catégorie Meilleure galette à la praline : Guillaume Flocon de la Pâtisserie Flocon (Lyon 9) remporte la Praline d'Or et Dominique Sera de la Maison Terrasson (Lyon 2) le suit avec la Praline d'Argent.

Prison ferme requise contre deux supporters de l’OL après des saluts nazis

Un homme cagoulé dans le parcage de l'OL effectue un salut nazi. (DR)

Le parquet de Marseille a requis, ce mardi, trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de stade contre deux supporters lyonnais jugés pour des saluts nazis et des cris racistes avant le match avorté du mois d'octobre 2023 entre l'OM et l'OL.

Les deux hommes avaient été interpellés dans la région lyonnaise puis placés en garde à vue à Marseille début décembre, dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Marseille pour "provocation à la haine raciale et injures à caractère racial" après les saluts nazis et cris de singe de plusieurs supporters de l'OL au stade Vélodrome le 29 octobre 2023. Ils sont âgés de 33 et 35 ans et membres du groupe ultra "Mezza Lyon", non reconnu par l'OL et lié à l'extrême droite.

Karim Benzema dépose plainte contre Gérald Darmanin pour diffamation

Karim Benzema a déposé plainte contre le ministre de l'Intérieur pour diffamation. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme il l'avait annoncé en octobre, le footballeur brondillant Karim Benzema a déposé plainte mardi 16 janvier contre le ministre de l'Intérieur pour diffamation, rapporte RTL. Invité sur le plateau de CNEWS, Gérald Darmanin avait affirmé que l'ex-joueur du Real Madrid était "en lien notoire" avec les Frères musulmans, après que ce dernier a adressé dans un tweet ses prières aux habitants de la bande de Gaza, bombardés depuis plus de 100 jours par Israël. Si la plainte est jugée recevable, le ministre de l'Intérieur encourt une peine d'amende de 12 000 €.

