Le concert de DJ qui devait se dérouler le 27 avril sur le toit de la basilique de Fourvière vient d’être annulé par la Fondation Fourvière après la réception de "menaces de violences".

Un sentiment de "dégoût" et d’"inquiétude" prédomine ce jeudi après-midi du côté l’association Quais de Saône (QDS), qui devait organiser un concert de DJ depuis les toits de la Basilique de Fourvière le 27 avril. Devait, car la propriétaire de la basilique, la Fondation Fourvière, a annoncé ce 20 avril l’annulation du concert, qui devait être retransmis en direct sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean Baptiste en contrebas.

Des "menaces de violences sérieuses"

Dans une série de tweets, la Fondation explique sans rentrer dans les détails que depuis son annonce l’événement "a suscité de nombreuses réactions qui divisent et génèrent de graves dissensions". Cette dernière estime donc ne plus être "en mesure d’accueillir un tel événement sur son site".

L’annonce du concert DJ set du 27 avril, organisé par le collectif Quai de Saône et de son accueil sur les toits de la basilique Notre-Dame de Fourvière a suscité de nombreuses réactions qui divisent et génèrent de graves dissensions. — Basilique Fourvière (@NDFourviere) April 20, 2023

Auprès de Lyon Capitale, le co-président de QDS, Renaud Capel, précise que la décision a été prise ce jeudi matin lors d’une réunion de crise car "la Fondation a reçu des « menaces de violences sérieuses » pour citer leurs mots". La jeune association lyonnaise qui travaillait depuis deux ans à l’organisation de ce projet un fou, "en lien avec le corps religieux", pour "qu’il ne soit pas blasphématoire" dénonce le rôle de "groupuscules" dans cette interdiction sans toutefois les citer.

"C’est un événement qui a été construit pendant deux ans avec le corps religieux, avec la fondation mais aussi les prêtres pour qu’il ne soit pas blasphématoire" Renaud Capel, co-président de l'association Quais de Saône

"Le but c’était que la techno soit acceptée aux yeux de tous et là il y a des extrêmes qui ont fait passer cet événement pour quelque chose de « sataniques » sur les réseaux sociaux et qui sont allés jusqu’à la menace pour le faire interdire", déplore Renaud Capel. Âgé d’une vingtaine d’années, ce Lyonnais se dit "très inquiet" que "la pression par la violence ait gain de cause" et doit échanger sur ce sujet avec la maire du 5e arrondissement d’ici la fin de la journée.

L'extrême droite vent debout

Il insiste par ailleurs sur le fait que "la Fondation n’est pour rien dans cette annulation, elle est victime de menaces et il faut la comprendre". Le groupuscule identitaire Les Remparts, installé dans le Vieux-Lyon, s’est notamment félicité de cette annulation sur ses réseaux, écrivant notamment "Le concert woke prévu jeudi prochain à Foruvière annulé avant même une mobilisation physique. Bravo à tous, défendons notre patrimoine".

Défendons notre patrimoine 🔥 https://t.co/8S8zQXeeCP pic.twitter.com/NexPmHGbk0 — Les Remparts Lyon (@Remparts2Lyon) April 20, 2023

Sur Twitter, le délégué départemental de Reconquête dans le Puy-de-Dôme s’est également réjouit de cette annulation. Mercredi 19 avril, il avait notamment accusé l’événement de mettre en avant des artistes faisant "la promotion de l’idéologie LGBTQ" et qui, selon lui, "organisent des évènements « no gender » où sont promus la pornographie, le sado-masochisme, et l’idéologie woke". La veille, c’est Aliette Espieux, la porte-parole de La Marche pour la vie, un mouvement anti avortement, qui s’était exprimée sur les réseaux sociaux pour demander l’annulation du concert.

Des artistes de la scène locale émergente

Pour mémoire, l'événement porté par QDS et la Fondation Fourvirèe devait mettre à l'honneur les scènes techno et rap. En introduction de l'événement, un DJ amateur lyonnais devait mixer pendant 30 minutes, avant de laisser la place à une DJ résidente au Sucre, Bernadette, pour un concert mêlant techno et house.

Les deux artistes lyonnais Gab et El Bobby devaient ensuite prendre le relais sur une note de rap. Le clou de la soirée aurait dû être un show animé par deux pointures de la scène techno, Soraä et Kangaroo, accompagnés d'un "mapping vidéo" diffusé sur l'une des tours de la Basilique.