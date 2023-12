Les temps forts de l'actu lyonnaise cette semaine

L'actualité politique a été particulièrement marquée depuis le 27 novembre. Cette semaine restera en tout cas celle des obsèques de Gérard Collomb, qui ont regroupé près de 2000 Lyonnais.

SaintéLyon, adieux à Gérard Collomb, soupçons d'emplois fictifs autour de Laurent Wauquiez... Revivez les grand moments de l'actualité de cette semaine du 27 novembre au 3 décembre, à Lyon.

Les obsèques de Gérard Collomb à la cathédrale Saint-Jean

Ses funérailles l'auront consacré en homme d'État. Près de 2 000 Lyonnais, des anonymes et des notables, et un parterre de poids lourds de la majorité présidentielle, ont assisté à l’hommage lyonnais à la portée nationale rendu à Gérard Collomb, dans la cathédrale Saint-Jean, mercredi 29 novembre. Emmanuel et Brigitte Macron y étaient, entourés des piliers de la Macronie : François Bayrou, Christophe Castaner, François Patriat. Ils venaient rendre hommage au premier des leurs, au parrain politique de l’actuel chef de l’Etat.

Les obsèques de Gérard Collomb ont débuté peu après 11 heures. (Photo NC)

Alexandre Vincendet sommé d'abandonner un de ses mandats

Suite à une décision du conseil constitutionnel, l’ancien maire LR de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, devenu député, a désormais un peu moins de 30 jours pour abandonner l'un de ses trois mandats. À la fois député (Les Républicains) du Rhône, conseiller municipal et conseiller métropolitain, l’ancien maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet va devoir trancher. L’élu qui avait jusqu’ici profité d’un vide juridique lié à la création de la Métropole de Lyon, ne va plus pouvoir cumuler ces trois titres.

Alexandre Vincendet, ancien maire de Rillieux-la-Pape, en 2019 ©PHOTOPQR/LE PROGRES/MaxPPP/Maxime JEGAT

Des perquisitions contre Laurent Wauquiez pour soupçons d'emplois fictifs

Des perquisitions ont été menées lundi 27 novembre à Paris dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons d’emplois fictifs dans l'entourage du président de Région AuRa, Laurent Wauquiez. cette enquête, publiée le 19 octobre par France Info, questionnait le rôle de quatre collaborateurs directs de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon nos confrères, ces personnes, employées de la Région, travailleraient en réalité, où ont travaillé, à la préparation d'une candidature de l’élu Les Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2027.

Laurent Wauquiez (@ Thomas COEX / AFP)

Jeux olympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises

La France s’est quasiment assurée, mercredi 29 novembre, d’organiser les Jeux olympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises. "Trente ans plus tard, on va ramener l'aventure olympique dans nos montagnes", s'est en effet réjouit Laurent Wauquiez, après que la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) ait annoncé sa décision de ne retenir que le dossier français pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030. La candidature des Alpes françaises, portée par les Régions AuRa et Provence-Alpes-Côte d’Azur, a pourtant été tardive. Les dossiers suisse et suédois semblaient quant à eux très solides.

Illustration JO d'hiver. (@jeuxolympiques - Twitter)

La SaintéLyon dans la neige et le froid

Les conditions météo auront rendu cette course difficile et mémorable. L'épreuve mythique de course nature entre Saint-Etienne et Lyon s'est bel et bien tenue ce week-end, à partir de samedi soir. L'épreuve reine, qui retrace un parcours historique de 78 km et 2300 m de dénivelé positif, a été remportée par Thomas Cardin chez les hommes (pour la deuxième année consécutive) et par Julie Roux chez les femmes.