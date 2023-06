L'actualité lyonnaise a été marquée à la fois sur les plans politique, social et culturel. Aperçu des temps forts de cette semaine du 29 mai au 4 juin.

Sécurité à Lyon, piste cyclable à Bron, hébergement d'urgence, réaménagement du pont Morand...On vous dit tout sur les temps forts qui ont marqué l'actualité lyonnaise cette semaine.

L'opposition dénonce l'échec de l'évaluation de la sécurité à Lyon

Mardi 30 mai, les trois groupes d'opposition au conseil municipal de Lyon ont présenté à la presse le bilan de la mission d'évaluation et d'information (MIE) sur la sécurité à Lyon, qu'ils qualifient d'"opportunité manquée" et de "mascarade". Après six mois, les conseillers dénoncent la méthode des écologistes, tandis que la majorité a tenu à se défendre.

Le rapport sera rendu le 9 juin en commission sûreté, puis présenté au vote en conseil municipal vingt jours plus tard. Quoi qu'il en soit, "il ne se passera rien", a déploré Yann Cucherat. Le conseiller municipal du 5e arrondissement vient d'ailleurs de publier son "manifeste pour Lyon", comme une première pierre de son programme pour les prochaines élections municipales.

Yann Cucherat © Antoine Merlet

Pont Morand : le réaménagement de la discorde

Après deux mois de travaux et 450 000 euros, le réaménagement du pont Morand a pris fin, faisant désormais la part belle aux piétons et aux cyclistes. Les automobilistes, eux, ne sont pas encore au bout de leur peine. Les travaux qui nécessiteront la fermeture du pont aux automobilistes à partir du 12 juin, jusqu’à fin août, verront la suppression d’une voie de circulation dans le sens Est-Ouest, pour maintenir les deux voies réservées aux bus tout en libérant l'espace nécessaire à la création des deux voies cyclables.

Le pont Morand réaménagé avec une voie de circulation automobile en moins. (Photo Hadrien Jame)

Un référendum sur la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite

Officialisée le 20 février, la volonté des maires LR d’Oullins et Pierre-Bénite de faire fusionner leurs deux communes au 1er janvier 2024 continue de faire des vagues du côté du sud de la Métropole de Lyon. Vent debout contre le projet en l’état, l’opposition oullinoise a annoncé mercredi 31 mai lors d’une réunion publique la tenue d’un référendum populaire pour permettre aux habitants de s’exprimer sur le projet.

Le plus grand tiers-lieu mixte de France inauguré

Le tiers-lieu des Grandes Voisines a été inauguré jeudi à Francheville. Annoncé comme le plus grand tiers-lieu mixte de France, à la fois centre d'hébergement d'urgence, d'insertion, et incubateur pour porteurs de projets, l'établissement prévoit d'accueillir des personnes isolées et des familles, des salariés en insertion et des porteurs de projets. Porté par l'association Foyer Notre Dame des sans abris, le projet avait suscité l'opposition du maire de Francheville, Michel Rantonnet.

Des résidents des Grandes voisines à Francheville. (Photo : NC)

Désaccords autour d'une piste cyclable à Bron

La création de la Voie lyonnaise n°12 ne fait pas l'unanimité à Bron, où le maire LR Jérémie Breaud accuse Fabien Bagnon, le "Monsieur vélo de la Métropole de Lyon", de passer en force, au risque de menacer l’accès des secours à l’hôpital Edouard-Herriot. "En découvrant le tracé, ma première question a été de savoir si l’hôpital Edouard Herriot était d’accord avec ça, car cela risque de compliquer la tâche pour le SAMU, les ambulances, les voitures de pompiers, etc. Fabien Bagnon m’a répondu, « J’ai vu avec eux ». Sous entendu l’affaire est gérée", a affirmé le maire.