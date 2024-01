Lyon : les temps forts de la semaine en un récap'

Vous avez manqué l'actu de cette semaine ? Affaire Legay, rachat du restaurant de Pierre Orsi, rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza... Lyon Capitale vous offre un résumé des temps forts de cette semaine du 8 au 14 janvier à Lyon.

Le restaurant de Pierre Orsi racheté par Epicure investissement

Le Cazenove, restaurant historique de Pierre Orsi, sera finalement racheté par la société Epicure investissement. Joint par la rédaction, le chef étoilé, ancien disciple de Paul Bocuse, confirme avoir "signé un compromis" avec ce "gros groupe parisien". "Ils rachètent l’immeuble, ils vont garder le nom Orsi et le restaurant. Ils veulent faire un gastro’" glisse le chef qui officie désormais dans le bâtiment attenant au restaurant.

Affaire Legay : la "légalité" d'une charge policière confrontée au principe de proportionnalité

Ces jeudi et vendredi, le commissaire Rabah Souchi a comparu à Lyon pour avoir ordonné une charge ayant blessé Geneviève Legay, une manifestante de 73 ans, lors d'un rassemblement des "gilets jaunes" à Nice en mars 2019. La manifestante avait reçu une ITT de 40 jours. Place Garibaldi, en plein cœur de Nice, le commissaire divisionnaire a assuré n'avoir fait qu'appliquer la loi et les ordres transmis par le préfet puis par le DDSP. "Je n'ai pas à interpréter, pas à réfléchir", a-t-il lancé. Geneviève Legay a été entendue par le tribunal vendredi, avant les réquisitions du procureur Alain Grellet et les plaidoiries des avocats.

Geneviève Legay (à gauche) avait reçu une ITT de 40 jours. (@NC)

Lyon, troisième ville la plus embouteillée de France

Les chiffres de la 13e édition de l’Index TomTom font de Lyon la 3e ville la plus embouteillée de France en 2023. En moyenne, les automobilistes lyonnais ont passé 89 heures dans les bouchons. Au niveau mondial, l’ancienne capitale des Gones se classe au 63e rang, en recul de 10 places par rapport à l’an dernier.

Pour établir son classement, TomTom se base sur les informations transmises par quelques 600 millions de systèmes de navigations utilisés dans les 387 villes analysées et réparties sur 55 pays.

Illustration autoroute @WilliamPham

Favoritisme dans l'attribution du marché du chauffage urbain ?

Dans un mail anonyme envoyé à une quinzaine d'élus de la métropole de Lyon, un lanceur d'alerte dénonce du favoritisme dans l'attribution du marché public. La métropole évoque des "fausses informations". Selon les informations de BFM Business, le signataire, un certain Sylvain Michaud, souhaite informer sur le favoritisme qu'il pourrait y avoir eu pour l'un des deux industriels en course pour récupérer le marché public : Coriance.

Vendredi 12 janvier a eu lieu un conseil exécutif des principaux élus pour préparer la délibération du 29 janvier prochain sur l'attribution de ce marché public. Il est question d'un contrat de 350 millions d'euros sur 25 ans pour la gestion du chauffage de plus de 12 000 logements et 30 000 habitants de la métropole.

La Lyonnaise Pomme nominée aux Victoires de la musique 2024

Sacrée meilleure artiste féminine en 2021 lors de la 36e édition des Victoires de la Musique, un an après avoir reçu le titre d’Album révélation pour Les Failles, la chanteuse lyonnaise Pomme va une nouvelle fois participer à la cérémonie. Son nom figure parmi la liste des nommés, dévoilée lundi 8 janvier à un mois de la 39e cérémonie, qui se déroulera le 9 février. Elle figure cette fois dans la catégorie concert, où elle sera en concurrence avec Big Flo et Oui, Damso et Shaka Ponk.

(Photo by Alain JOCARD / AFP)

Un rassemblement de soutien au peuple palestinien

Environ 800 personnes, selon la préfecture, se sont réunies place des Terreaux pour rendre hommage aux victimes du conflit Israël-Hamas, et pour réclamer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Devant l'Hôtel de Ville, des portraits de ces victimes étaient posés au sol devant des bougies. Les prises de parole de représentants de collectifs de soutien à la Palestine se sont succédé jusqu'à 17 heures.