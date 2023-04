Victoire pour l'INSA Lyon lors de la Coupe de France de foot pour écoles d'ingénieurs

Les équipes féminines et masculines de l'INSA Lyon et de deux autres écoles ont remporté leur Coupe de France respective ce dimanche 23 avril.

Le rideau vient de tomber sur les finales de la 11ème édition de la Saint-Gobain Football Cup, Coupe de France des écoles d’ingénieurs et de commerce. Les écoles d’ingénieurs INSA Lyon, catégories hommes et femmes, ont remporté la victoire, ainsi que les écoles de commerce EDHEC Lille (catégorie femmes) et Grenoble EM (catégories Hommes).

Au total, ce week-end de compétition a vu s’affronter 24 équipes sur les terrains du Centre National d’entrainement de Clairefontaine (Yvelies). En ouverture de ces finales, un match de gala a été organisé, opposant d'actuels salariés du groupe Saint-Gobain, recrutés lors des précédentes éditions de la Saint-Gobain Football Cup, et quelques anciens joueurs professionnels. Tous les résultats sont à retrouver sur le site de l'événement.

Toujours côté football, le match qui oppose l'OL à l'OM, très attendu, aura lieu ce soir à 20h45 dans un stade qui affiche complet.