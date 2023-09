Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Marquée par la rentrée scolaire et l'ouverture de la Coupe du monde de rugby, cette semaine a été riche d'actualité à Lyon comme ailleurs. En voici un condensé pour se (re)mettre à la page en cette fin de week-end.

Démographie scolaire en baisse, match contre la Nouvelle-Zélande, eau contaminée, insécurité place Mazagran...Retour en mots et en images sur l'actualité déjà bien riche de la semaine à Lyon.

Rentrée : moins d'élèves dans l'Académie de Lyon

Les effectifs auraient significativement baissé depuis quatre années consécutives. En dépit d'un parc scolaire de plus en plus adapté, objet central de la politique menée par les Écologistes à la Ville de Lyon depuis leur élection, la démographie scolaire baisse de manière "non négligeable, pour la 4e année consécutive", selon le recteur de l’Académie de Lyon Olivier Dugrip. Les chiffres consolidés pour l’année 2023 seront dévoilés fin septembre mais lundi 4 septembre, 34 170 enfants ont fait leur rentrée à Lyon, soit environ 500 élèves de moins qu'en 2022, et 2 000 de moins qu’en septembre 2021.

Près de 200 enfants ont fait leur rentrée à l'école Wangari Maathai, dans le 7e arrondissement de Lyon, ce lundi matin. (Photo Hadrien Jame)

Solidarité : 10% de demandes en plus au Secours populaire du Rhône

Le Secours populaire du Rhône du Rhône enregistre une hausse inédite des demandes d’aide, en cette période de rentrée scolaire. "Dans le département du Rhône, on enregistre 10 à 15% de demandes en plus entre le 1er semestre 2022 et le 1er semestre 2023, a indiqué Sébastien Thollot, le secrétaire général de l’association dans le Rhône. "À un moment donné notre capacité d’accueil et de réponse est atteinte". L'inflation constante expliquerait cette augmentation.

Vendredi et mercredi, près de 200 enfants ont reçu des kits scolaire au Secours populaire de Lyon. (Photo Hadrien Jame)

Santé : du plomb dans l'eau de quatre écoles lyonnaises

D’après les analyses effectuées par les services de la Ville de Lyon, des traces de plomb dépassant les normes autorisées ont été détectées dans le réseau de l’école John F. Kennedy, dans le 8e arrondissement, y rendant l’eau impropre à la consommation. Un cas similaire a également été constaté dans les nouvelles écoles du 7e arrondissement, Frida Kahlo et Wangari Maathai, et au sein du groupe solaire Eugénie Brazier (Lyon 2e). Les parents d’élèves ont été informés de la situation via des mots inscrits dans les carnets de liaison de leurs enfants, selon la municipalité, qui poursuit ses investigations.

Société : la place Mazagran toujours en proie au trafic

Occupée par de jeunes migrants sans toit, ni accompagnement, ni ressources, la place Mazagran est aujourd’hui un point connu pour son trafic de drogue. Aujourd'hui encore, elle engendre tensions, nuisances et insécurité au sein du voisinage. Lyon Capitale s'est rendu sur place pour rencontrer ses habitants.

A Lyon, les trafics de drogue et les violences sont le lot quotidien de la place Mazagran, dans le quartier de la Guillotière.

Sport : le rugby diffusé sur écran géant à Gerland

Pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby à XV, qui opposait vendredi 8 septembre la France à la Nouvelle-Zélande, un écran géant était installé au stade de Gerland. Les trois autres matchs de poule de la France seront diffusés au stade de Gerland, les 14 et 21 septembre face à l’Uruguay et la Namibie et le 6 octobre face à l’Italie.