Drôme : un job dating organisé à Valence le 5 décembre

Job dating aux centres de shopping la Part-Dieu et Confluence.

Le jeudi 5 décembre, un job dating est organisé à Valence autour des métiers de l'aide à la personne.

Le 333, qui réunit réunit en un même lieu les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion pour faciliter la vie de ceux qui cherchent un emploi organise le jeudi 5 décembre prochain une grande journée de job dating, à Valence, dans la Drôme. "L’occasion de rencontrer les recruteurs et professionnels des filières de l’aide à la personne et découvrir les organismes de formation du territoire" explique le communiqué de presse.

De 9h à 12h, l'accès sera libre et gratuit et différents types de métiers seront proposés pour tous niveaux d'études, dès la 3e. Les personnes qui souhaitent participer à l'évènement sont invitées à venir au 333 munis de leur CV.