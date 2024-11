Les événements vont se bousculer à Lyon à l'occasion de l'arrivée du Beaujolais nouveau. Pour fêter cette édition 2024 comme il se doit, Lyon Capitale vous propose une liste non exhaustive de lieux où en profiter.

Beaujol’en scène sur la Place des terreaux

Comme chaque troisième jeudi du mois de novembre, la place des Terreaux de Lyon va s'activer pour l'arrivée du Beaujolais nouveau. Après la mise en perce, dans la nuit du mercredi au jeudi, les jeunes agriculteurs du Rhône proposeront une soirée de dégustation avec un verre et une bouteille sous les chapiteaux jeudi 21 novembre.

Tarif unique : 16 euros le mercredi et 20 euros le jeudi.

Objectif 300 bouteilles au Petit Bouclard

Quant au Petit Bouclard, dans le 7e arrondissement de Lyon, il s'est donné l'objectif de battre le record de 272 bouteilles de Beaujolais nouveau. La barre est fixée à 300 bouteilles pour cette fois-ci. Pour vous aider, la fanfare les Krapos sera présente de 19h30 à 21h30 et un DJ sera invité à partir de 22 heures.

Les caves lyonnaises à l'honneur

Les amateurs de vin pourront aussi se retrouver dans le 2e arrondissement de Lyon, à la cave Café Terroir, où le rendez-vous est donné à partir de 18 heures. Une dégustation de Beaujolais nouveau accompagnée de produits du terroir sera proposée au public. Aussi, dans le 7e arrondissement, Aromo, qui est à la fois bar à vins et caviste, ouvre ses portes. On pourrait également citer la cave Le Pressoir dans le 3e arrondissement de Lyon, avec des Beaujolais nouveaux disponibles à la dégustation et à la vente dès ce jeudi. Et surtout, profitez d'une dégustation offerte ce même-jour de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 20 h.

Direction le café du Peintre

Dans le 6e arrondissement de Lyon, le café du Peintre, à mi-chemin entre le quartier des Brotteaux et la Part Dieu, répondra aussi présent. Ce bouchon lyonnais représenté par Florence Périer, troisième génération de Mère lyonnaise, et son fils, Maxime, vous proposera également de découvrir les Beaujolais nouveaux pour accompagner ses spécialités.

Un marathon pour fêter le Beaujolais

Du côté de Villefranche-sur-Saône, c'est le marathon du Beaujolais qui permettra de fêter cette nouvelle édition du Beaujolais nouveau. Il se tiendra samedi 23 novembre 2024, avec à la clé des animations et des dégustations... Alors, quoi de mieux pour parcourir les 42 km du marathon ?

