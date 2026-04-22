Le Guide Top Chef met Lyon à l'honneur

"Le Guide Top Chef", qui sort prochainement, rassemble 200 adresses culinaires, dont quatre lyonnaises. Top Chef a fait de Lyon une capitale gastronomique autant qu'une ville de télévision.

Ce mercredi 22 avril, Top Chef continue sur M6. La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane, propriétaire du Boeuf d'argent dans le Vieux Lyon, est toujours en lice dans cette 17e saison. Une présence qui rappelle combien Lyon est devenue une terre de Top Chef, comme en témoigne aussi la sortie prochaine du "Guide Top Chef", qui rassemble 200 adresses culinaires dont quatre lyonnaises.

130 chefs qui vous ont mis l’eau à la bouche durant leur passage dans l’émission culinaire phare Top Chef, voient désormais leur restaurant dans ce nouveau guide. La diversité de propositions met à l'honneur la richesse culinaire française. Et dans ce panorama de la cuisine française contemporaine, Lyon occupe une place de choix avec pas moins de trois chefs à l’honneur.

Restaurants gastronomiques, brasseries, l’ouvrage publié par M6 Éditions le 29 avril prochain propose des adresses pour tous les budgets et tous les goûts. Il classe par ailleurs, ces adresses par régions françaises, agrémentées de quelques adresses à l’international.

Ainsi, ces éléments rappellent, si besoin en était, que Top Chef est devenu un véritable tremplin vers l’excellence. Le palmarès Michelin 2026 confirme d'ailleurs que plus d'un candidat sur sept est désormais étoilé, dont la Lyonnaise Tabata Mey (saison 3), récompensée d'une étoile en 2025 pour Ombellule.

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Tabata Mey, du raffinement étoilé à l’esprit brasserie

La cheffe brésilienne s’appuie sur des bases classiques finement travaillées pour ravir les papilles des clients. La double page qui lui est accordée illustre son restaurant étoilé Ombellule et met aussi en avant sa Brasserie Roseaux. Niché sous les platanes du cours Franklin Roosevelt, le lieu offre un espace entre haute maîtrise et esprit de partage. Noix de Saint-Jacques gratinées au champagne ou encore vol-au-vent sont proposés par la première femme à avoir été cheffe d’un restaurant Paul Bocuse. Les images de la brasserie montrent une ambiance conviviale et élégante.

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Steven Thiebaut-Pellegrino, la relève lyonnaise

Révélé dans la dernière saison de l’émission dans la brigade d’Hélène Darroze, il voit son restaurant Leptine mis à l’honneur. Une cuisine "d’instinct" et "affranchie" jouant des saveurs venues d’Asie et du Moyen-Orient. Le restaurant situé dans le 1er arrondissement de Lyon est ouvert à partir du mardi soir jusqu’au samedi soir. Dégustez des épices et textures innovantes au sein du 1er arrondissement du mardi soir au samedi soir

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Le Fer à cheval, Cinq mains : Grégory Cuilleron doublement à l’honneur

Doyen des lyonnais, le chef a été révélé dans la toute première saison de Top Chef, en 2010. Son bar-restaurant au sein des Halles Bocuse (3e arr.) Le fer à cheval, propose des produits frais et de saison, entre ambiance conviviale et chaleureuse. Mais il est aussi présent en plein cœur du Vieux Lyon avec son restaurant bistronomique Cinq mains. Situé au bord des quais de Saône la cuisine française de saison est valorisée.

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Adrien Zedda, de Lyon à Biarritz

On ne peut pas évoquer les talents lyonnais de Top Chef sans mentionner Adrien Zedda. Ancien chef de Culina Hortus, élu meilleur restaurant végétarien du monde au printemps 2025. Il a depuis quitté Lyon pour Biarritz où il signe avec Dialogues une cuisine végétale audacieuse ponctuée d'accents iodés. Produits locaux gestes précis et respect du rythme de la nature : l'ADN lyonnais du chef s'exprime désormais au bord de l'océan.

>Le Guide Top Chef de 256 pages pour 18,95 € en vente le 29 avril 2026 (M6 Éditions).

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