Météo
Météo soleil
Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon © Charlotte Santana

Un samedi ensoleillé accompagné de quelques nuages

  • par Claire Martinez

    • La journée de ce samedi 6 juin sera ensoleillé dans Lyon et sa métropole, avec une hausse des températures. Quelques nuages s'inviteront dans l'après-midi.

    Le soleil est de retour pour ce week-end à Lyon et sa métropole. Pour ce samedi 6 juin, un beau ciel bleu devrait illuminer les rues de la ville dans la matinée, avant l'arrivée de nuages dans l'après-midi, et ce dès 14h. Néanmoins, la pluie n'est pas annoncée pour la journée.

    Côté températures, le mercure grimpe depuis hier, puisqu'il fait 18 degrés à 9h. Les températures devraient monter jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi, soit 2 degrés de plus que les normales de saison.

    à lire également
    Une qualité de l'air dégradée ce samedi à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une qualité de l'air dégradée ce samedi à Lyon 09:40
    Météo soleil
    Un samedi ensoleillé accompagné de quelques nuages 09:17
    "C'est un artiste qui traverse le temps" : une exposition inédite sur Serge Gainsbourg à Lyon 07:00
    "La Ville de Lyon a besoin de vous" : la police municipale mise à l’honneur ce vendredi 05/06/26
    "Parcoursup est une étape technique mais il ne résume pas un parcours", assure la rectrice du Rhône 05/06/26
    d'heure en heure
    Un chien meurt après s'être baigné dans le parc de Miribel-Jonage 05/06/26
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Près de Lyon : un poste électrique prend feu, une trentaine de personnes évacuées 05/06/26
    Lyon : au lycée du Parc, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot veut "donner aux Français les cartes en mains" 05/06/26
    Cité du design
    Un nouveau président pour la Cité du design de Saint-Etienne 05/06/26
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : une femme retrouvée morte dans un appartement de la Croix-Rousse 05/06/26
    Conserver la mémoire des luttes : le pari des Archives de Lyon 05/06/26
    Lyon : une bourse aux affiches organisée au cinéma Le Comœdia le 20 juin 05/06/26
    Rhône : un automobiliste décède après avoir percuté un arbre à Quincieux 05/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut