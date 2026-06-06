Un samedi ensoleillé accompagné de quelques nuages

La journée de ce samedi 6 juin sera ensoleillé dans Lyon et sa métropole, avec une hausse des températures. Quelques nuages s'inviteront dans l'après-midi.

Le soleil est de retour pour ce week-end à Lyon et sa métropole. Pour ce samedi 6 juin, un beau ciel bleu devrait illuminer les rues de la ville dans la matinée, avant l'arrivée de nuages dans l'après-midi, et ce dès 14h. Néanmoins, la pluie n'est pas annoncée pour la journée.

Côté températures, le mercure grimpe depuis hier, puisqu'il fait 18 degrés à 9h. Les températures devraient monter jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi, soit 2 degrés de plus que les normales de saison.