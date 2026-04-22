Sept voitures ont été détruites par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi rue de la République, à Oullins-Pierre-Bénite (Rhône). Des plaintes ont été déposées.

Stupeur et incompréhension ce mercredi matin pour plusieurs habitants d’Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Sept voitures ont été détruites par les flammes dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 avril, "aux alentours de 3 heures - 4 heures" rue de la République, indiquent des riverains indignés sur les réseaux sociaux.

Plusieurs d’entre eux sont par ailleurs inquiets : "Notre voiture datant de 2004 ne vaut rien du tout et le montant de l'assurance ne nous permettra pas d'acheter une nouvelle voiture. Nous sommes dans une situation compliquée financièrement et donc très indignés", écrit un riverain. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux.

Pour l’heure, l’origine de l’incendie est encore indéterminée, mais une enquête a été ouverte, indiquent nos confrères de Lyon Mag. Plusieurs plaintes ont été déposées.