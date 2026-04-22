Lors du conseil métropolitain de ce mercredi 22 avril, la gauche a attaqué Véronique Sarselli sur premières mesures budgétaires.

Le premier conseil métropolitain présidé par Véronique Sarselli s'est tenu ce mercredi 22 avril à Lyon. Parmi les délibérations à l'ordre du jour, l'emploi de collaborateur de Cabinet à la Métropole de Lyon. Un sujet qui a fait grincer des dents du côté de l'opposition. Mathieu Vieira, élu écologiste de Décines, a d'ailleurs jugé que les quelques mesures portées par l’exécutif étaient contraire à la "sobriété budgétaire."

Bientôt dix-neuf collaborateurs au sein du cabinet ?

Dans un long propos, l'écologiste a notamment dénoncé le choix de porter à 19 le nombre de collaborateurs au sein du cabinet. Un choix comparé à une "rupture franche et onéreuse avec le choix de sobriété" réalisé lors du dernier mandat. "Nous avions volontairement choisi de baisser à 14 ou 15 collaborateurs en cohérence avec les efforts demandés à tous les services", a précisé Mathieu Vieira.

Face à ces reproches, la nouvelle présidente s'est défendue, affirmant que "rien n'avait changé" concernant le nombre de collaborateurs. "Le maximum légal est fixé à 20, mais nous pouvons évidemment avoir un nombre bien en deçà", a-t-elle rétorqué, invitant par ailleurs les élus à "attendre la constitution du cabinet".

Voitures de fonction, augmentation des enveloppes...

Toujours sur la thématique de la sobriété, l'élu accuse également la présidente de restaurer les voitures de fonction, alors qu'elles avaient été supprimées par l'ancienne majorité. "Aujourd'hui vous restaurez les voitures de fonction pour tout le monde, cela fait au total 11 voitures de fonction au frais du contribuable métropolitain", a indiqué l'écologiste, précisant que ces véhicules autorisent aussi bien les déplacements professionnels que les déplacements privés.

Les enveloppes de frais de représentation grimpant jusqu'à 7 000 euros par an pour la directrice du cabinet et 4 500 euros pour chaque directeur adjoint ont également été pointé du doigt, au même titre que la hausse de l'enveloppe globale destinée aux indemnités d'élus. "Aujourd'hui, vous faites le choix, et vous en avez le droit, de vous augmenter de l'ordre de 700 euros", a relevé Mathieu Vieira. Un choix qui questionne néanmoins compte tenu du climat économique. "Notre Métropole a dû faire des efforts de rigueur budgétaire, des efforts que nous avons demandé aux plus de 9 000 agents de la Métropole (...). Comment vous pouvez demander de la rigueur et des efforts au service de la Métropole, tout en vous augmentant et en rétablissant des avantages d'un autre temps ?", a enfin demandé l'écologiste au nouvel exécutif.

Véronique Sarselli n'a pour l'heure pas donné suite à nos sollicitations sur le sujet.

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