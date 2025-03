Ombelulle, nouvel étoilé Michelin de Lyon : comme une évidence

A Lyon, cinq mois après son ouverture, la table du duo Tabata/Ludovic Mey décroche une étoile Michelin. Logique. La deuxième en 2026 ?

Le guide Michelin, qui célèbre ses 125 ans cette année, a rendu son verdict lundi 31 mars en début de soirée. Le plus vieux guide gastronomique de France autant décrié que respecté, a récompensé 68 nouveaux restaurants, soit 81 nouvelles étoiles (2 trois-étoiles, 9 deux-étoiles, 57 une-étoile).

La région Auvergne-Rhône-Alpes tire son épingle du jeu avec un nouveau deux-étoiles à Courchevel, et neuf nouveaux une-étoile, dont à Lyon, Ombellule, la table du duo Tabata et Ludovic Mey.

L’élégance et le raffinement de la salle de restaurant, configurée en longueur, rappellent ceux d’une cabine de l’Orient-Express ou d’un salon première classe du premier paquebot France de la Compagnie générale transatlantique @Antoine Merlet

"Harmonie entre l’élégance et la nature, symphonie à la fois puissante et murmurée, tendue et apaisée"

L'appréciation de Lyon Capitale

Nous avions eu l'occasion d'aller goûté Ombellule en novembre dernier. Verdict : la table fera partie des très grands de Lyon, sans aucun doute.

Sans avoir la prétention d’être ce qu’on n’est pas, une étoile au guide Michelin relevait de l’évidence pour Ombellule. Deux étoiles d’un coup, on l’a vu en Haute-Savoie, dans le Vaucluse et à Monaco en 2024, n'aurait pas été complètement déraisonnable.

C’est drôle, on aurait pu croire cette adresse immuable, tant l’élégance et le raffinement de la salle de restaurant, configurée en longueur, rappellent ceux d’une cabine de l’Orient-Express ou d’un salon première classe du premier paquebot France de la Compagnie générale transatlantique. On imagine sans peine les patronymes, les légendes, les grands destins et les anecdotes passées. Pourtant, Ombellule n’a ouvert que l'automne dernier.

Pour résumer, Ombellule c’est une cuisine fine et subtile avec de vrais équilibres de goûts, à la fois pointue, le duo Tabata-Ludovic Mey a un réel talent, et ouvertement séductrice. Nul besoin de se prendre la tête ou d’avoir bac+10 pour comprendre le plat, tout est très lisible. C’est une harmonie entre l’élégance et la nature, une symphonie à la fois puissante et murmurée, tendue et apaisée.

Lire aussi : Ombellule, d’ébène et d’éden - L'appréciation de Lyon Capitale



Crème de panais et chocolat blanc, praliné noisette-champignon, sorbet cacao amer @Antoine Merlet

Superposition de salades, entre légère amertume, douceur et fumé

@Antoine Merlet

“Vague de prunes”, chair de bar, mise à nu, feuille de sauge frite, légèrement camphrée

@Antoine Merlet

Les restaurants récompensés par trois étoiles 2025

Christopher Coutanceau (La Rochelle, 17)

Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, 56).

Les restaurants récompensés par deux étoiles 2025

Auberge de Saint-Rémy Fanny Rey et Jonathan Wahid (Saint-Rémy-de-Provence, 13)

L’Observatoire du Gabriel (Bordeaux, 33)

Maison Nouvelle (Bordeaux, 33)

Rozó (Marcq-en-Barœul, 59)

Ekaitza (Ciboure, 64)

Baumanière 1850 (Courchevel, 73)

Blanc (Paris, 75)

Sushi Yoshinaga (Paris, 75)

L’Abysse (Monte-Carlo, 98)

Les restaurants récompensés par une étoile 2025

La Table de Courcelles – Château de Courcelles (Courcelles-sur-Vesle, 02)

La Palme d’Or (Cannes, 06)

Auberge Quintessence (Roubion, 06)

Mareluna (Théoule-sur-Mer, 06)

La Boria (Veyras, 07)

Ineffable (Barbentane, 13)

Etude (Aix-en-Provence, 13)

Belle de Mars (Marseille, 13)

Les Dyades (Massilac, 16)

La Pomme d’Or (Sancerre, 18)

Le Charlie (Porticcio, 20)

Finestra by Italo Bassi (Bonifacio, 20)

Château de Courban (Courban, 21)

Le Lavandin, Château Les Oliviers de Sallettes (Charols, 26)

Nuance (Plomeur, 24)

Monique (Calvisson, 30)

Acte 2 Yannick Delpech (Toulouse, 31)

La Maison Despouès (Puylausic, 32)

Amicis (Bordeaux, 33)

L’Auberge Saint-Jean (Saint-Jean-de-Blaignac, 33)

Ebullition (Montpellier, 34)

Palégrié chez l’Henri (Autrans, 38)

Asterales (Corrençon-en-Vercors, 38)

L’Orangerie (Eugénie-les-Bains, 40)

Omija (Nantes, 44)

Freia (Nantes, 44)

Auberge Sauvage (Servon, 50)

Arbane (Reims, 51)

Le Millénaire (Reims, 51)

Bulle d’Osier (Langres, 52)

L’Inattendu – Domaine de Locgunolé (Kervignac, 56)

Yozora (Metz, 57)

Ginko (Lille, 59)

Lore Ttipia – Auberge Ostape (Bidaray, 64)

La Table d’Aurélien Largeau (Biarritz, 64)

Fario (Ceret, 66)

La Chenaudière (Colroy-la-Roche, 67)

Chez Guth (Steige, 67)

Ombellule (Lyon, 69)

Auberge Clochemerle (Vaux-en-Beaujolais, 69)

Sechex-Nous (Margencel, 74)

Vous (Megève, 74)

Kern (Seytroux, 74)

Aldehyde (Paris, 4e arr.)

Hakuba (Paris, 1er)

Origines Restaurant (Paris, 8e arr.)

Amalia (Paris, 11e arr.)

Vaisseau (Paris, 11e arr.)

Épisodes (Paris, 17e arr.)

Agapé (Paris, 17e arr.)

Sushi Shunei (Paris, 18e arr.)

Chez Jeannette (Flassans-sur-Issole, 83)

Ju Maison de Cuisine (Bonnieux, 84)

Burnel (Rouvres-en-Xaintois, 88)

Maison Avoise (Issy-les-Moulineaux, 92)

Elsa (Monaco, 98)