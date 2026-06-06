Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale.

Épicerie végétale pour tous

Mettre l’alimentation végétale à la portée de tous, tel est l’objectif de la nouvelle épicerie Herbivores créée par Marilou et Thibaut en plein cœur de la Guillotière.

En couple à la ville comme au travail, véganes convaincus, ils ont imaginé ce lieu unique en son genre qui propose pas moins de mille références, essentiellement alimentaires, mais aussi des produits de santé, des cosmétiques, des produits d’entretien, des livres… Le tout sans aucune substance d’origine animale.

N’hésitez pas à pousser la porte, même si vous n’êtes pas végane : vous ferez des découvertes sympathiques, comme les alternatives gourmandes à la viande, au fromage et au poisson, ou encore les dernières innovations en la matière. Vous serez accueilli dans la bonne humeur et la bienveillance.

Herbivores – 36, rue Pasteur, Lyon 7e

Produits uniques

Auma, c’est un concept store éphémère qui vient d’ouvrir ses portes en plein cœur de Lyon. Ici, vous trouverez essentiellement les produits des deux marques So Family et Maison Augustin : trousses, foulards, sacs, bananes ou encore pochettes pour tablette…

Imaginés en France avec des dessins exclusifs, ils sont ensuite imprimés et confectionnés en Inde selon la technique artisanale du block print qui utilise un tampon sculpté dans le bois et des pigments naturels.

L’ADN des deux marques ? Créer des looks “matchy matchy” en assortissant le foulard du parent avec celui de son enfant, la grande trousse avec le sac…

Fleuris, animaliers, géométriques, les motifs sont gais et colorés et donnent envie de tout acheter. Si vous n’en avez pas assez, vous trouverez aussi sur place chaussettes pailletées et colorées, petits jeux de société, porte-clés et jolis bijoux.

Auma – 13, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Café créatif

Vous souhaitez créer vos propres bijoux mais vous êtes néophyte en la matière ? Direction le nouveau café perle Popita Créa, lancé par Pauline il y a quelques semaines. Ici, vous trouverez tout le matériel nécessaire – pierres, perles, charm’s, chaînes, fermoirs, fils, pinces… – pour mettre la main à la pâte.

Collier, bracelet, boucles d’oreilles, bijoux de portable ou de sac… Suivez vos envies et laissez libre cours à votre imagination tout en dégustant une boisson chaude ou froide et une pâtisserie gourmande concoctée par le salon de thé voisin, Menthe poivrée.

Petit plus : une fiche pratique vous guide pas à pas et Pauline est là pour répondre à vos interrogations. Ambiance joyeuse et créative garantie !

Popita Créa – 4, rue François-Dauphin, Lyon 2e

Tendance et haut de gamme

La bosse du commerce, Benjamin l’a attrapée depuis longtemps en s’amusant à acheter et revendre des paires de baskets sur Internet.

Mais il lui manquait le contact et l’échange, autrement dit l’expérience client. Depuis quelques semaines, il a enfin concrétisé son rêve en ouvrant une boutique chic et cosy, dans laquelle vous trouverez une belle sélection de produits neufs et d’occasion : baskets, chaussures rares, accessoires, vêtements haut de gamme…

Les marques proposées sont prestigieuses – Jacquemus, Stone Island, C.P. Company, Off-White, Palm Angels… – et les prix raisonnables. Du haut de ses 20 ans, Benjamin vous réserve un accueil enthousiaste et souriant, prend le temps de vous écouter et bien sûr de vous conseiller.

Coup de cœur pour la déco des lieux, à la fois épurée et chaleureuse, qui mêle lignes courbes, élégantes niches et canapé moelleux. Une vraie invitation à s’attarder.

SoleSpace – 1, rue du Plat, Lyon 2e