Quel chef français pour le World Burger Contest ?

Avant la finale internationale du Sirha Lyon en 2027, le World Burger Contest organise une sélection nationale le 15 juin prochain afin de désigner le chef cuisinier qui portera les couleurs françaises lors de l'événement.

Aurons-nous de nouveau un français sacré au World Burger Contest en 2027 ? Pour le savoir, six chefs se réunissent lors d'une pré-selection française. L’événement se tiendra le 15 juin prochain à l’Institut des Métiers de Saint-Étienne (IMSÉ) et désignera le cuisinier qui représentera la France lors du concours mondial du burger gastronomique. Né à Lyon, capitale de la gastronomie, le World Burger Contest réunit des chefs du monde entier afin de s'affronter et de valoriser la confection du burger avec une approche gastronomique.

Six candidats venus des quatre coins du pays s’affronteront autour de deux créations originales, le burger protéiné et le mini-burger cocktail. Accompagnés par des apprentis de l’IMSÉ, ils devront convaincre un jury composé de cinq Meilleurs Ouvriers de France issus de différentes spécialités. Cette première étape française met également à l’honneur les produits du terroir de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des ingrédients emblématiques, tels que la Fourme de Montbrison, la carpe de Dombes, la noix de Grenoble ou encore la cerise de Bessenay.

Les six candidats pour la pre-sélection française