Une cheffe lyonnaise participera à la nouvelle saison de Top Chef

  par Romain Balme

    • Il s'agit de Viviana Pisacane, italienne d'origine, qui dirige le "Boeuf d'argent" situé au coeur du Vieux Lyon. Cette 17ème saison passera notamment par l'abbaye de Collonges-au-Mont-d'Or, en hommage à Paul Bocuse.

    La gastronomie lyonnaise sous le feu des projecteurs. Viviana Pisacane, 28 ans, représentera les couleurs lyonnaises dans la 17e saison de l'émission Top Chef, diffusée à partir du 4 mars prochain sur M6. Cheffe et propriétaire du "Boeuf d'argent" situé dans le 5 ème arrondissement de Lyon, c'est à Naples que cette fille de pâtissier est née. Alors qu'elle est âgée du 18 ans, elle intègre l'école ALMA, prestigieux centre de formation international de la cuisine, située à Parme en Italie et fondée en 2004 par l'emblématique Gualtiero Marchesi.

    Au fil des années, elle travaille pour des chefs français reconnus comme Michel Guérard et Éric Fréchon, tous deux triplement étoilés, puis s'envole à l'international, en Norvège, au sein du Maaemo, un établissement trois étoiles dirigé par Esben Holmboe Bang.

    Elle s'installe à Lyon en 2017

    Elle s'installe ensuite à Lyon en 2017. Six années plus tard, sa famille reprend le "Boeuf d'argent", situé au coeur du Vieux Lyon, aujourd'hui dirigé par Viviana. Une affaire qui reste en famille puisque la cheffe travaille aux côtés de son frère Antonio, sa soeur Arianna, ainsi que son beau-frère.

    À noter que cette 17e saison sera lyonnaise à bien des égards, puisqu'une des épreuves se déroulera à l’Abbaye de Collonges-au-Mont-d’Or, pour rendre hommage à Paul Bocuse, le "pape de la gastronomie française". Lors de cette 17e saison, Viviana Pisacane tentera de succéder à un autre chef issu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Savoyard Quentin Mauro.

