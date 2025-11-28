Actualité
La cheffe Tabata Mey promue au grade d'Officier de l'Ordre du Mérite Agricole

Lyon : la cheffe Tabata Mey promue au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole

  par Clémence Margall

    • La cheffe Tabata Mey a été promue au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole par la Préfète de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, le 26 novembre.

    Nouvelle consécration pour Tabata Mey. La cheffe d'origine brésilienne a, en effet, été promue au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole mercredi 26 novembre par la préfète de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.

    Une distinction prestigieuse pour celle qui a fait ses classes à l’Institut Paul Bocuse, puis auprès du chef étoilé Nicolas Le Bec à Lyon, dont elle a réussi à garder les deux étoiles au Guide Michelin en 2010, seule aux fourneaux. Aventureuse et à la recherche de nouveaux défis, Tabata Mey a également participé à l’émission culinaire Top Chef en 2012. L’année suivante, Paul Bocuse lui confie même les rênes de Marguerite Restaurant.

    Avec son mari, Ludovic Mey, ils voyagent à travers le monde avant d’ouvrir leur propre restaurant dans le 6e arrondissement de Lyon en 2016, Les Apothicaires, récompensé par une étoile au Guide Michelin en 2020. La même année, elle reçoit par ailleurs la distinction honorifique de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. L’année dernière, enfin, Tabata et Ludovic Mey ont ouvert le restaurant gastronomique Ombellule, récompensé quelques mois plus tard par une étoile au Guide Michelin, et la Brasserie Roseaux, toujours dans le 6e arrondissement.

