Présence de blattes et de traces de souris, denrées périmées et manquements répétés aux règles d'hygiène : un établissement du 9e arrondissement de Lyon a été contraint de fermer administrativement sur décision de la préfecture du Rhône.

Le restaurant Le Pamukkale, situé quai Arloing dans le 9e arrondissement, a fait l'objet d'une fermeture administrative après un contrôle sanitaire réalisé ce vendredi 5 juin. Les services de l'État ont relevé de nombreux manquements graves dans ce restaurant de spécialités turques. Présence de blattes, déjections de souris dans les zones de manipulation des aliments. Le contrôle note également des produits périmés et des conditions de stockage jugées non conformes.

Selon la préfecture du Rhône, l'établissement ne pourra rouvrir qu'après une remise en conformité complète et une nouvelle inspection favorable. L'arrêté impose notamment un renforcement de la lutte contre les nuisibles, une remise en état des équipements et une meilleure maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, avec une meilleure gestion de la chaîne du froid, des allergènes et de la traçabilité alimentaire. Le personnel devra également suivre une formation dite HACCP dédiée aux règles d'hygiène alimentaire avant toute reprise d'activité.

Les fermetures administratives sont récurrentes à Lyon. Le 27 mai dernier, c'était l'établissement culinaire KEFI HF, dans le 1er arrondissement de Lyon, qui faisait l’objet d’une fermeture administrative après un contrôle d’hygiène.