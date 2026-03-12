Mercredi 18 mars à 21h10 sur M6, la saison 17 de Top Chef consacre son troisième épisode à l'héritage de Paul Bocuse, tourné à l'Abbaye de Collonges en présence des gardiens actuels de la Maison Bocuse.

L'émission Top Chef a posé ses caméras à l'Abbaye de Collonges, ancienne maison familiale des grands-parents de Paul Bocuse reconvertie en lieu événementiel, à 400 mètres seulement de l'Auberge du Pont de Collonges.

Les candidats y ont affronté deux défis directement inspirés des recettes emblématiques du "Cuisinier du siècle" : reproduire l'esprit de la mythique Soupe aux truffes noires Élysée et maîtriser la croûte de feuilletage, technique rendue célèbre par le bar en croûte de Bocuse. Un exercice de service en salle était également au programme, dans la tradition du raffinement cultivé par la Maison Bocuse.

Pour l'occasion, les chefs Meilleurs Ouvriers de France Olivier Couvin et Gilles Reinhardt, ainsi que le pâtissier Benoît Charvet, ont rejoint le jury habituel — Stéphanie Le Quellec, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel — aux côtés des chefs invités Christopher Coutanceau, Régis Marcon et Tabata Mey. "Paul Bocuse était un cuisinier libre, qui bousculait les codes tout en respectant le produit. Participer à Top Chef, c'est transmettre cet état d'esprit à la jeune génération", ont déclaré Couvin et Reinhardt.