À table
(© M6 – Julien Theuil / © Aurélie Rodriguez)

Top Chef rend hommage à Paul Bocuse dans un épisode tourné à Collonges-au-Mont-d'Or

  • par NC

    • Mercredi 18 mars à 21h10 sur M6, la saison 17 de Top Chef consacre son troisième épisode à l'héritage de Paul Bocuse, tourné à l'Abbaye de Collonges en présence des gardiens actuels de la Maison Bocuse.

    L'émission Top Chef a posé ses caméras à l'Abbaye de Collonges, ancienne maison familiale des grands-parents de Paul Bocuse reconvertie en lieu événementiel, à 400 mètres seulement de l'Auberge du Pont de Collonges.

    Les candidats y ont affronté deux défis directement inspirés des recettes emblématiques du "Cuisinier du siècle" : reproduire l'esprit de la mythique Soupe aux truffes noires Élysée et maîtriser la croûte de feuilletage, technique rendue célèbre par le bar en croûte de Bocuse. Un exercice de service en salle était également au programme, dans la tradition du raffinement cultivé par la Maison Bocuse.

    Pour l'occasion, les chefs Meilleurs Ouvriers de France Olivier Couvin et Gilles Reinhardt, ainsi que le pâtissier Benoît Charvet, ont rejoint le jury habituel — Stéphanie Le Quellec, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel — aux côtés des chefs invités Christopher Coutanceau, Régis Marcon et Tabata Mey. "Paul Bocuse était un cuisinier libre, qui bousculait les codes tout en respectant le produit. Participer à Top Chef, c'est transmettre cet état d'esprit à la jeune génération", ont déclaré Couvin et Reinhardt.

    à lire également
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Municipales 2026 à Lyon : le portrait des têtes de listes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Municipales 2026 à Lyon : le portrait des têtes de listes 19:43
    Raphaëlle Mizony
    Municipales à Lyon : la candidate du NPA attaque Doucet et Aulas 19:00
    Top Chef rend hommage à Paul Bocuse dans un épisode tourné à Collonges-au-Mont-d'Or 18:44
    Jean-Michel Aulas
    Article payant Jean-Michel Aulas :  "Je sais construire une ville" 18:23
    Grégory Doucet
    Article payant Grégory Doucet :  “Nous avons probablement sous-estimé la nature des réticences des habitants” 18:22
    d'heure en heure
    police Lyon
    Un homme kidnappé à Vaulx-en-Velin : il dit avoir été torturé et violé 18:16
    Municipales : à Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi veut "parler programme jusqu'au bout" 17:59
    bruno bernard
    Métropolitaines à Lyon : Bruno Bernard défend "dix mesures concrètes pour protéger le pouvoir d'achat" 17:39
    Manufacture des tabacs 1
    L'université Lyon 3 monte au créneau pour dénoncer une dotation d'une "faiblesse historique" 17:13
    Vaux-en-Velin : un homme au visage dissimulé s'introduit dans un lycée, des élèves confinés 16:41
    Municipales et Métropolitaines : Ce qu'il faut savoir avant le scrutin 16:22
    Municipales : A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael s'engage contre le narcotrafic 15:42
    Sortie BD : Mathieu Diez et Jibé, pour tout l’amour de Beyrouth 14:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut