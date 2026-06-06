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Bernadette Chirac est décédée ce vendredi 5 juin 2026. (Crédits photos : Starface)

Bernadette Chirac est décédée à l'âge de 93 ans

  • par Claire Martinez

    • L'ancienne femme politique est ancienne épouse du président Jacques Chirac est décédée ce vendredi 5 juin.

    Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président Jacques Chirac, est décédée ce vendredi 5 juin. C'est sa fille, Claude Chirac, qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP ce samedi 6 juin. Elle "s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens" a déclaré sa fille, alors qu'elle venait de fêter ses 93 ans le 18 mai dernier.

    Longtemps dans l'ombre de son mari Jacques Chirac, elle devient l'une des premières dames de France les plus marquantes de la Ve République. Son passage à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui organise chaque année l'opération Pièces Jaunes, ancrera sa sympathie auprès des Français.

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