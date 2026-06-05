"La Ville de Lyon a besoin de vous" : la police municipale mise à l’honneur ce vendredi

Une cérémonie d’hommage à la police municipale était organisée ce vendredi 5 juin à l’Hotel de Ville de Lyon. 7 agents ont été décorés pour leur service rendu.

Après avoir choisi le poste de police municipale du 1er arrondissement comme premier déplacement de son second mandat, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a rendu hommage, pour la quatrième année consécutive, aux forces de l’ordre municipales ce vendredi 5 juin. 7 agents ont également été décorés pour leur service rendu.

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La sécurité, une "priorité assumée"

Policiers municipaux, agents de la voie publique ou aux abords des écoles, opérateurs du centre de supervision urbain… L’édile lyonnais a ainsi souhaité "valoriser un travail quotidien, précis, parfois exposé et difficile, mais toujours nécessaire", dans une ville "vivante, traversée par des tensions que je ne nie pas", a-t-il ajouté. Alors qu’il lui avait souvent été reproché ces six dernières années de délaisser le sujet de la sécurité, Grégory Doucet a réaffirmé "clairement et fermement" faire du sujet une "priorité assumée". Déplorant dans le même temps qu’elle soit "sans cesse l’objet de commentaires ou de simplifications." "Je le regrette", a-t-il poursuivi. Et d’ajouter : "Elle est parfois instrumentalisée pour nous opposer les uns aux autres (…). Je ne crois pas à ces oppositions. Elles nous affaiblissent."

Plusieurs agents ont été décorés. (Clémence Margall)

Créée en 1969, "structurée et reconnue", la police municipale lyonnaise est l’une des plus importantes en France. "Mais il ne suffit pas d’avoir une histoire, il faut être à la hauteur du moment. Et le moment est exigeant", a souligné le maire. Alors que Lyon est le théâtre de nombreuses fusillades en lien avec le trafic de drogue, Grégory Doucet ne souhaite "ni dramatiser la situation, ni la minimiser", tout en agissant. Le maire entend donc s’appuyer sur "une ligne claire" : la prévention et la sanction. Un travail possible grâce à la "coopération solide" entre les différents acteurs. "Mais nous la renforcerons", a-t-il indiqué, saluant dans le même temps les opérations récemment menées par l’État dans la région lyonnaise pour lutter contre le narcotrafic. À ce sujet, "je veux être très clair : nous ne céderons rien", a soutenu Grégory Doucet. "Notre réponse doit être ferme, durable et coordonnée. La police municipale y prendra toute sa part", a-t-il continué.

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Des moyens d’action "renforcés"

L’occasion également pour le maire de saluer les actions menées depuis 2020, dont la modernisation des équipements et la revalorisation du régime indemnitaire. 13 millions d’euros ont ainsi été investis durant le précédent mandat, "dont près de la moitié à la modernisation de la vidéoprotection." "Nous allons poursuivre le développement du parc", a promis Grégory Doucet, rappelant par ailleurs certaines promesses de campagne, comme la création d’une brigade incivilités composée de 50 agents et le déploiement de deux postes de police mobiles dans les prochaines années.

La question du recrutement et de l’attractivité de la profession était aussi au cœur de la cérémonie, avec l'installation de plusieurs stands devant l’Hôtel de Ville. "La priorité de la cérémonie est la mise à l’honneur des agents, très largement méritée, mais c’est aussi l’occasion de présenter les métiers de la tranquilité", a indiqué Grégory Doucet, assurant que l’objectif des 400 agents policiers municipaux sur ce mandat était toujours d’actualité. Et de conclure : "Soyez certains que nous allons continuer de renforcer, structurer et assurer notre politique de sécurité, sans caricature, sans renoncement, sans effet de manche, avec sérieux et constance. La Ville de Lyon a besoin de vous. Vous pouvez compter sur mon soutien."

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