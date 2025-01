La table du mois à Lyon : brasserie Roseaux

La tradition gastronomique reprend du service à Lyon cours Franklin-Roosevelt. Une nouvelle table rassurante et intemporelle.

Hommage à la cuisine bourgeoise. C’est le grand retour de la brasserie. Le réveil des classiques de la cuisine française, qui, sauf exception ici et là, faisaient l’école buissonnière depuis belle lurette. Trop désuets, avalés par la multiplication des restaurants ethniques et des tendances culinaires de passage. Comme disaient Bocuse et Coco Chanel : “La mode se démode.” Le premier aurait ajouté : “le classicisme jamais”, la seconde : “le style jamais”.