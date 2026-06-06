Une qualité de l'air dégradée ce samedi à Lyon

La qualité de l'air se dégrade ce samedi 6 juin, notamment dû à la formation d'ozone.

On respire mal à Lyon et dans la métropole de Lyon ce samedi 6 juin. Sous l'effet d'un rayonnement solaire plus important que ces derniers jours, la formation d'ozone devrait s'intensifier. Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe ainsi la qualité de l'air à Lyon comme dégradée ce samedi.

C'est notamment autour du centre de Lyon que l'air est la plus mauvaise, notamment aux abords de l'autoroute A6. Les habitants de Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, ou encore Sainte-Foy-lès-Lyon respireront un air plus dégradé que dans le centre-ville de Lyon.

Pour les personnes allergiques, l'indice de risque pollinique aux graminées est très élevé dans Lyon et sa métropole ce samedi.