Odezenne, Yelle et Melba aux Nuits de Fourvières ce samedi

Ce samedi 6 juin, le festival des Nuits de Fourvière accueille un plateau musical éclectique avec Odezenne, Yelle et Melba. Le concert, programmé à 20h au Grand Théâtre de Lyon, affiche encore quelques places disponibles pour les spectateurs souhaitant assister à cette soirée entre électro-pop et scène lyonnaise.

Le festival des Nuits de Fourvières prévoit pour ce samedi 6 juin une soirée musicale éclectique. Sur scène, un trio d'artistes prévoit de réunir des univers complémentaires. Pour commencer avec la pop solaire de Melba, artiste lyonnaise en pleine ascension, avant de laisser place à l’énergie électro-pop de Yelle, qui célèbre vingt ans de carrière du duo. Le concert se terminera par le style hybride d’Odezenne, mêlant rap, pop et sonorités électroniques.

La soirée, prévue à 20h dans le cadre exceptionnel du Grand Théâtre, dans le 1er arrondissement de Lyon, affiche encore quelques places disponibles pour les retardataires.

Odezenne, Yelle et Melba, samedi 6 juin à 20h au Grand Théâtre, à Lyon. Tarif plein à 38 euros. Plus d'informations ici.