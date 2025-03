Un cuisinier lyonnais va participer à la prochaine saison de Top Chef

Le chef lyonnais Steven Thiebaut-Pellegrino, propriétaire du restaurant Leptine participera à la 16e saison de Top chef sur M6.

Originaire de Lyon, le chef Steven Thiebaut-Pellegrino participera à la prochaine saison de top chef. Propriétaire du restaurant Leptine situé dans les pentes de la Croix-rousse (1er), Steven tentera de remporter le concours diffusé sur M6 dès le 26 mars prochain.

Après un début de carrière en tant que chef de partie et second de cuisine dans plusieurs établissements, le chef lyonnais a récemment ouvert son propre restaurant "Leptine". Ses mots d'ordre : "une cuisine inclassable et affranchie". "Le chef se joue avec doigté des traditions culinaires, de France, d'Asie et d’ailleurs", décrit le guide Michelin.

Steven se distingue par sa volonté de casser les codes et de se démarquer dans le monde culinaire. La cuisine représente pour lui un art où chaque plat doit être une expérience mémorable reflétant son engagement. Reste à voir désormais si sa cuisine qu'il qualifie de "franche, animale et acide" saura séduire le jury.

