Actualité
Parc de la Tête d'Or
©Romane Thevenot

Une marche pour la vue ce dimanche à Lyon pour soutenir la recherche

  • par Claire Martinez

    • L'association de l'Information Recherche Rétinite Pigmentaire (IRRP) organise son congrès annuel ce week-end à Lyon afin de faire état de l’avancement des recherches actuelles sur les pathologies de la rétine. Elle organise une marche ce dimanche 7 juin pour soutenir la recherche.

    Organisée à l’initiative de l’association de l'Information Recherche Rétinite Pigmentaire (IRRP), une marche pour la vue est prévue ce dimanche 7 juin à Lyon. Le départ est annoncé dès 9h30 au parc de la Tête d’Or, à la porte des Enfants du Rhône.

    L’association oeuvre depuis 40 ans pour l’information et l’accompagnement des personnes atteintes de déficience visuelle ainsi que de leurs proches. Ses diverses actions permettent notamment de participer au financement de programmes de recherche médicale dans le domaine des pathologies de la vue. Elles apportent également une sensibilisation et une mise en lumière de ces pathologies.

    Alors, marcheur aguerri ou simple promeneur du dimanche, l'association espère réunir ce dimanche pour soutenir la cause. L'intégralité des fonds collectés sera reversée au profit de la recherche médicale sur les maladies de la vue.

    Marche pour la vue, dimanche 7 juin à 9h30 au parc de la Tête d'Or, porte des Enfants du Rhône. Tarif à 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription en ligne ou sur place.

    à lire également
    Odezenne, Yelle et Melba aux Nuits de Fourvières ce samedi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Parc de la Tête d'Or
    Une marche pour la vue ce dimanche à Lyon pour soutenir la recherche 16:30
    Odezenne, Yelle et Melba aux Nuits de Fourvières ce samedi 15:19
    Un restaurant du 9e arrondissement ferme après un contrôle sanitaire alarmant 14:13
    Quel chef français pour le World Burger Contest ? 13:02
    Déambulation artistique au parc des Oiseaux 11:50
    d'heure en heure
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:34
    Bernadette Chirac est décédée à l'âge de 93 ans 11:22
    Une manifestation festive ce samedi à Lyon pour défendre les free parties 10:35
    Une qualité de l'air dégradée ce samedi à Lyon 09:40
    Météo soleil
    Un samedi ensoleillé accompagné de quelques nuages 09:17
    "C'est un artiste qui traverse le temps" : une exposition inédite sur Serge Gainsbourg à Lyon 07:00
    "La Ville de Lyon a besoin de vous" : la police municipale mise à l’honneur ce vendredi 05/06/26
    "Parcoursup est une étape technique mais il ne résume pas un parcours", assure la rectrice du Rhône 05/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut