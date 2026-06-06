L'association de l'Information Recherche Rétinite Pigmentaire (IRRP) organise son congrès annuel ce week-end à Lyon afin de faire état de l’avancement des recherches actuelles sur les pathologies de la rétine. Elle organise une marche ce dimanche 7 juin pour soutenir la recherche.

Organisée à l’initiative de l’association de l'Information Recherche Rétinite Pigmentaire (IRRP), une marche pour la vue est prévue ce dimanche 7 juin à Lyon. Le départ est annoncé dès 9h30 au parc de la Tête d’Or, à la porte des Enfants du Rhône.

L’association oeuvre depuis 40 ans pour l’information et l’accompagnement des personnes atteintes de déficience visuelle ainsi que de leurs proches. Ses diverses actions permettent notamment de participer au financement de programmes de recherche médicale dans le domaine des pathologies de la vue. Elles apportent également une sensibilisation et une mise en lumière de ces pathologies.

Alors, marcheur aguerri ou simple promeneur du dimanche, l'association espère réunir ce dimanche pour soutenir la cause. L'intégralité des fonds collectés sera reversée au profit de la recherche médicale sur les maladies de la vue.

Marche pour la vue, dimanche 7 juin à 9h30 au parc de la Tête d'Or, porte des Enfants du Rhône. Tarif à 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription en ligne ou sur place.