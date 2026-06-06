Société
Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Une manifestation festive ce samedi à Lyon pour défendre les free parties

  • par Claire Martinez

    • Dans un contexte de durcissement législatif, avec notamment la loi RIPOST, des manifestives s'organisent à Lyon et dans toute la France ce samedi 6 juin afin de défendre les free parties.

    C'est pour défendre la culture des free parties que le collectif Tekno Anti Répression appelle à des manifestations dans toute la France ce samedi 6 juin. Le rendez-vous est donné dans les grandes villes de France, à Paris, Nantes ou encore Lille. À Lyon, la manifestation débutera à 14h sur la place Jean Macé.

    Des propositions de lois "liberticides" selon le collectif

    Puisque l'avenir des free parties est menacée depuis quelques mois. En mars 2025, une proposition de loi, nommée la loi RIPOST, est déposée par des députés. Elle vise à durcir le cadre légal des rave party. Les organisateurs risqueraient ainsi deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 avril dernier lors d’une procédure accélérée et est dorénavant en cours d'instruction par le Sénat.

    Lire aussi : Une rave party déjouée par les forces de l’ordre au sud de Lyon

    Le collectif dénonce de son côté des mesures "liberticides", exigeant le retrait du projet de loi. Les organisateurs demandent également d'ouvrir le dialogue avec les autorités, ainsi que l'arrêt des violences des forces de l'ordre à l'encontre des participants.

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