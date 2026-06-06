Déambulation artistique au parc des Oiseaux

Le parc des Oiseaux accueille des œuvres d’artistes qui célèbrent l’oiseau, figure tutélaire et mythique du territoire de la Dombes. À ne pas rater !

Inscrit dans un site naturel exceptionnel, façonné par des étangs et riche d’une biodiversité remarquable, le parc des Oiseaux dans l’Ain accueille Les Étincelantes, un projet artistique imaginé par Fanny Robin (directrice artistique de la fondation Bullukian à Lyon) qui met son talent au service de ce territoire, fascinée par les paysages de la Dombes, les somptueux et fragiles oiseaux qui le composent.

Elle a invité sept artistes contemporains à créer des œuvres in situ, en hommage à cet animal libre et grand explorateur en mouvement, autour d’un dialogue avec la nature qui les accueille.

“À travers ces créations inédites, dit-elle, l’oiseau est évoqué en filigrane : non comme un simple motif naturaliste, mais comme une figure vitale et polysémique qui traverse les paysages, les imaginaires mais aussi les tensions contemporaines. Indissociable de son milieu : l’oiseau est à la fois le révélateur d’un écosystème en bonne santé et le gardien d’une nature dont l’équilibre peut, très rapidement, voler en éclats.”

Le long d’un parcours immersif, les visiteurs découvrent, entre autres, deux sculptures d’Édith Carron L’Enfant et l’Oiseau et Les Oiseaux miroirs qui semblent avoir quitté le papier pour se déployer dans l’espace naturel, les formes hybrides (sculptures, dessins sur panneaux de bois et de textiles) de Delphine Gigoux-Martin s’enchevêtrant dans le paysage, les figures monumentales et délicates de Cyrille André enveloppées d’une nuée d’oiseaux multicolores, nous murmurant qu’il faut toujours garder la tête dans les nuages pour ne jamais cesser de rêver.

Les Étincelantes – Jusqu’au 11 novembre au parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes – parcdesoiseaux.com