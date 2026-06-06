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Jamais Sans Toit à l’école Anne Franck de Vaulx-en-Velin quelques jours plus tôt. @Jamaissanstoit

Une famille sans-abri trouve refuge dans une école à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Depuis lundi 1er juin, une famille avec deux enfants est hébergée dans les locaux d'une école du 7e arrondissement de Lyon. Face à l'absence de solution d'urgence, parents d'élèves et enseignants se mobilisent.

    Les parents d'élèves et les enseignants de l'école Crestin, située dans le 7e arrondissement de Lyon, ont découvert la situation de cette famille ce lundi 1er juin. L'un des deux enfants, scolarisé en grande section de maternelle dans cet établissement, est arrivé en ayant passé le week-end à la rue avec ses deux parents et sa petite soeur. Quelques jours auparavant, la famille se faisait expulser de leur studio où ils vivaient tous les quatre.

    Face à cette urgence, la communauté éducative s'est rapidement organisée. Enseignants, agents de la Ville et parents d'élèves décident d'héberger la famille dans les locaux de l'école. Des personnes volontaires se relaient chaque soir pour assurer une présence dans l'établissement et accompagner les quatre sans-abris.

    La communauté éducative se mobilise pour retrouver un logement

    Pour les week-ends, lorsque l'occupation des locaux n'est pas possible, les parents d'élèves ont lancé une cagnotte destinée à financer des nuits d'hôtel.

    En parallèle, la mairie du 7e arrondissement, la métropole de Lyon et la préfecture du Rhône, a été sollicitée afin d'obtenir une prise en charge dans les plus brefs délais. La communauté éducative demande une solution d'hébergement stable et digne pour cette famille, afin que les enfants puissent poursuivre leur scolarité dans des conditions normales.

    Pour l'heure, aucune place d'hébergement n'est encore disponible.

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