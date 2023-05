Tout ce qu'il faut savoir sur l'immobilier de Lyon et du Grand Lyon en un coup d'oeil.

Un programme de 48 appartements dans le 8e arrondissement

Le promoteur BNP Paribas Immobilier annonce commercialiser un programme de 48 logements neufs à Lyon, dans le 8e arrondissement, aux 15 et 19, avenue Jean-Mermoz. Tout près de la Maison de la danse, le projet – nommé Cinétik – va des studios jusqu’aux T5. Les prix démarrent à 270 000 euros et montent jusqu’à 760 000 euros. Chaque appartement est équipé d’un balcon ou d’une loggia. On sait déjà que l’ONG la Croix-Rouge occupera deux étages. La livraison prévisionnelle aura lieu au 4e trimestre.

Séverine Girardon : "Le propriétaire immobilier est assez maltraité par les pouvoirs publics"

Le marché tertiaire lyonnais attentiste

Le spécialiste de l’immobilier d’entreprise JLL a publié sa note de conjoncture pour le premier trimestre 2023. Selon les experts, le contexte économique difficile commence à se faire sentir entre Rhône et Saône. Ainsi, le marché tertiaire lyonnais voit une baisse de -40 % de son volume commercialisé par rapport au premier trimestre 2022. Même son de cloche pour les investissements, en baisse de -58 % sur un an. C’est le segment des actifs de bureaux qui s’en sortirait le mieux avec 177 millions d’euros placés. Les causes sont connues : hausse des taux d’intérêt et attentisme des principaux acteurs.

Immobilier à Tassin : "Pour un T3, on est à minima dans les 250 000 euros"

De grands écarts de loyers selon les arrondissements

L’observatoire Interkab des agents immobiliers indépendants a publié les chiffres des loyers moyens, payés dans la capitale des Gaules. Selon cette étude, c’est le 6e arrondissement qui remporterait la palme des loyers les plus élevés avec une moyenne de 1 191 euros par mois. Suivent ensuite le 4e arrondissement, avec 1 080 euros par mois, puis le 5e (975 euros). La Presqu’île, et ses deux arrondissements, n’arrive qu’en quatrième position avec 955 euros le mètre carré pour Lyon 2 et 925 euros pour Lyon 1. En bas du tableau : Lyon 7 avec un loyer moyen de 705 euros par mètre carré et Lyon 8 avec un loyer de 658 euros le mètre carré. Des chiffres à prendre avec précaution car différents, à la hausse, des dernières publications de l’agence d’urbanisme de Lyon.

"Les biens d'exception ne sont pas rares à Sainte-Foy"

Philippe Layec : “Il faut aider les maires pour les inciter à construire”

Philippe Layec, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise, était sur le plateau de l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale. “Le secteur du logement neuf en région lyonnaise se trouve dans une conjoncture économique qui, globalement, n’est pas si défavorable que ça”, assure-t-il. Il pointe néanmoins les difficultés des promoteurs à répondre à la demande dans une conjoncture où la hausse des taux de crédit pénalise les investisseurs. Parmi ses solutions : partager la TVA immobilière avec les collectivités afin d’inciter les maires à délivrer des permis.

Aménagement du quai Saint-Antoine : "Un îlot de fraîcheur en plein cœur du périmètre UNESCO"

Les prix lyonnais continuent de baisser

Le réseau d’agences immobilières Orpi sonne l’alarme pour le marché du logement à Lyon. Pour ces analystes, les prix de l’immobilier lyonnais du premier trimestre 2023 chutent de -7 % par rapport à 2022, pour s’établir à 4 712 euros le mètre carré (hors immobilier de prestige). Le nombre de compromis de vente est lui aussi en forte baisse à Lyon :

-25 %. Le réseau d’agences Guy Hoquet, quant à lui, fait état d’une baisse de -1 % pour des prix à 5 413 euros par mètre carré à Lyon. Enfin, le réseau Laforêt note une décroissance de -0,8 % pour 5 029 euros le mètre carré lors de ce premier trimestre 2023, par rapport à 2022.

Rénovation de la barre Sakharov : "C'est sur la sécurité que nous avons fait le plus gros effort" (vidéo)

Le CIEL est de retour à Lyon

Le salon CIEL, dédié à l’immobilier d’entreprise, revient les 7 et 8 juin à Lyon au palais de la Bourse. Organisé par la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole et Saint-Étienne Roanne, il réunit près de 700 acteurs de la région en immobilier d’entreprise, autour de douze conférences et ateliers. L’événement s’adresse notamment aux personnes recherchant un local, un commerce, un entrepôt ou des bureaux. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l’événement et elles sont gratuites.

