Polémique à Lyon 2 : un examen rédigé en écriture inclusive

L'UNI, syndicat étudiant classé à droite à alerté sur les réseaux sociaux qu'un examen de droit distribué aux élèves était écrit en "inclusif". La polémique autour des "Als", "ouvertx" et autres "reconnux" enfle.

"Als", "ouvertx", "reconnux"... voilà les mots employés dans un examen distribué récemment à des étudiants en droit de Lyon 2. Le syndicat étudiant classé à droite, l'UNI, a publié sur les réseaux sociaux le sujet de l'examen. Ce dernier était écrit en écritur dite "inclusive", proposant même à l'étudiant de répondre aux cas pratiques en utilisant "le français standard ou inclusif, avec la forme d'inclusivité (qu'il maîtrise)".

L'histoire de deux personnages allemands et non-binaires, Arti et Maki, était racontée, avec des termes tels que "les professionnæls de santé", "Arti s'en est ouvertx" et "l'enfant a été reconnux à l'état civil". L'UNI Lyon a dénoncé cette pratique en qualifiant cela de "propagande woke".

🚨 Voici un sujet donné aux étudiants de droit, à Lyon 2.



Ceux-ci sont ainsi incités à écrire en écriture inclusive. Pire encore: sous prétexte d'inclusivité, certains mots sont inventés !

Les sujets d'examen ne doivent pas être le lieu de la propagande woke ! pic.twitter.com/rH6QyLpl5T — UNI Lyon (@LyonUni) May 10, 2023

De son côté, l'université Lyon 2 a répondu au Progrès en rappelant que chaque enseignant est libre de choisir sa propre forme de rédaction pour les examens, et qu'elle n'interviendrait que si le texte était raciste ou dénigrant envers une personne. L'enseignant-chercheur responsable de ce cas pratique a prévu de s'exprimer prochainement face à la polémique grandissante.