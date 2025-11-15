Actualité
Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC

L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux

  • par Claire Martinez

    • Sur son compte Instagram, l'écrivain et animateur Lorànt Deutsch a décidé de taquiner les Lyonnais, où plutôt la mairie de Lyon, sur l'oeuvre Tissage Urbain, installée sur la place Bellecour. L'installation a reçu de nombreuses critiques ces derniers mois.

    "Bonjour, je suis place Bellecour, où les Lyonnais ont décidé d'y faire sécher leurs draps". Sur son compte Instagram, Lorànt Deutsch interpelle les Lyonnais ce vendredi 14 novembre. Mais à quoi fait-il référence ? L'écrivain et animateur français taquine l'oeuvre Tissage Urbain, ouverte au public depuis le premier week-end de juillet 2025. Une installation qui a fait beaucoup de bruit et essuyée de nombreuses critiques de la part des Lyonnais.

    Lire aussi : Lyon : les voiles de la place Bellecour à l’épreuve du feu

    Pour rappel, dans le cadre du budget participatif, 1514 Lyonnais avaient décidé d’une vegetalisatikn de la place Bellecour. La mairie avait dit ne pas pouvoir accéder à leur souhait et avait, à la place, proposé cette oeuvre.

    Dans la suite de sa vidéo, il ironise, en disant "je sais que Lyon est la capitale du drap, du textile, les canuts, la soie... Mais quand même. Faire ça devant Louis XIV, pfff, je sais pas".

    Le post Instagram a fait réagir sur les réseaux sociaux, avec 1 257 commentaires, et un repartage du candidat Jean-Michel Aulas, avec en commentaire "Si seulement il n'y avait que ça". De quoi relancer le débat ?

    à lire également
    Un portail numérique pour explorer les collections du musée des Confluences

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un portail numérique pour explorer les collections du musée des Confluences 16:43
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux 15:36
    Une équipe de faux coursiers arrêtée après le vol de 120 000 euros de bijoux 14:33
    Un rassemblement contre les violences faites aux enfants et ados ce samedi à Lyon 13:00
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 11:50
    d'heure en heure
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut