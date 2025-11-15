Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC

Sur son compte Instagram, l'écrivain et animateur Lorànt Deutsch a décidé de taquiner les Lyonnais, où plutôt la mairie de Lyon, sur l'oeuvre Tissage Urbain, installée sur la place Bellecour. L'installation a reçu de nombreuses critiques ces derniers mois.

"Bonjour, je suis place Bellecour, où les Lyonnais ont décidé d'y faire sécher leurs draps". Sur son compte Instagram, Lorànt Deutsch interpelle les Lyonnais ce vendredi 14 novembre. Mais à quoi fait-il référence ? L'écrivain et animateur français taquine l'oeuvre Tissage Urbain, ouverte au public depuis le premier week-end de juillet 2025. Une installation qui a fait beaucoup de bruit et essuyée de nombreuses critiques de la part des Lyonnais.

Pour rappel, dans le cadre du budget participatif, 1514 Lyonnais avaient décidé d’une vegetalisatikn de la place Bellecour. La mairie avait dit ne pas pouvoir accéder à leur souhait et avait, à la place, proposé cette oeuvre.

Dans la suite de sa vidéo, il ironise, en disant "je sais que Lyon est la capitale du drap, du textile, les canuts, la soie... Mais quand même. Faire ça devant Louis XIV, pfff, je sais pas".

Le post Instagram a fait réagir sur les réseaux sociaux, avec 1 257 commentaires, et un repartage du candidat Jean-Michel Aulas, avec en commentaire "Si seulement il n'y avait que ça". De quoi relancer le débat ?