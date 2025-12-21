"J’ai vu de grands flashs jaunes" : atterrissage d'urgence à Lyon d'un vol Paris-Ajaccio après un incident technique

Un avion Air France reliant Paris à Ajaccio a été contraint d'atterrir en urgence à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ce samedi 20 décembre suite à un problème technique en plein vol. Le moteur gauche aurait cessé de fonctionner en plein vol, selon le commandant de bord.

C'est le deuxième vol d'Air France qui rencontre un incident technique en l'espace de trois jours. Après qu'un vol Milan-Paris soit contraint d'atterrir ce jeudi 18 décembre, c'est un autre vol, celui reliant Paris à Ajaccio, qui a dû se poser en urgence à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ce samedi 20 décembre. Peu après le décollage depuis Paris-Orly à 17 h 09, l'Airbus A320 a rencontré un "incident technique", selon Air France. Selon des témoignages recueillis par nos confrères de Corse Matin, un feu aurait touché l'un des moteurs de l'avion, contraignant son pilote à atterrir immédiatement.

Un témoin, Jérôme, installé proche du réacteur, décrit auprès d'ICI RFM : "Il y a eu un réacteur qui a pris feu. J’ai vu de grands flashs jaunes, c’étaient des flammes". D'autres racontent que "ça tremblait de partout. Les hôtesses nous ont dit de garder notre calme. Puis, à un moment, la panique est montée".

Un atterrissage d'urgence et pas de blessés

C'est à 18 h 25 que l'avion a finalement pu atterrir d'urgence, sans encombre, à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Et que les passagers ont obtenu une explication de la part du commandant de bord. "Notre moteur gauche a cessé de fonctionner en plein vol. J’ai dû suivre les procédures et réagir vite", annonce-t-il aux passagers. Au sol, l'Airbus est rapidement entouré de secours de l'aéroport afin de prendre en charge les passagers. Aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers n'ont constaté aucun feu moteur, à l'issue des vérifications. Une enquête technique devra déterminer l’origine exacte de l’incident.

Après une longue attente à Lyon, les passagers ont finalement rejoint Bastia à 23 h 45, à bord d’un autre avion affrété par Air France, avant d'être transférés en bus vers Ajaccio avec une arrivée prévue dans la nuit, a annoncé la compagnie aérienne.