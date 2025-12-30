Du protoxyde d'azote retrouvé dans la voiture du conducteur à l'origine d'un accident mortel à Lyon

Du protoxyde d'azote a été retrouvé dans la voiture du conducteur mis en cause dans l'accident mortel survenu sur la M7 à Lyon lundi soir.

Le conducteur de 19 ans mis en cause dans la collision mortelle survenue lundi soir sur la M7 dans le 2e arrondissement de Lyon a été placé en garde à vue ce mardi matin. Selon nos confrères du Progrès, des bouteilles de protoxyde d'azote (aussi appelé gaz hilarant) ont été découvertes dans sa voiture.

Le conducteur pourrait avoir été flashé

Des analyses toxicologiques sont en cours pour déterminer sur le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de drogue au moment des faits. Une recherche spécifique au protoxyde d'azote a également été demandée par les enquêteurs.

Le jeune homme a percuté à vive allure une Renault Clio par l'arrière dans le sens nord-sud au niveau de la sortie La Mulatière. Une femme de 48 ans a perdu la vie et son époux de 50 ans et deux jeunes de 23 et 24 ans ont été blessés. Les deux passagères du mis en cause ont également été blessées.

Des réquisitions ont été effectuées pour vérifier si le chauffard a été flashé par le radar situé quelques dizaines de mètres plus haut, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur cette portion de l'axe.