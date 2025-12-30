Les vacances d'hiver sont le bon moment pour découvrir les musées de la région, particulièrement le musée des Ursulines installé au cœur de Mâcon dans l’ancien couvent des Ursulines, avec une exposition sur le règne animal.

Érigés entre 1675 et 1677, les corps de bâtiment du musée des Ursulines sont caractéristiques de l’art de bâtir en Bourgogne au XVIIe siècle et accueillent depuis 1968 des collections (25 000 œuvres) allant de l’Antiquité au XXe siècle.

En parallèle et dans le cadre d’une programmation dédiée à la nature, le musée s’associe à d’autres structures (monastère de Brou, macLyon, musée Paul-Dini et galeries Françoise-Besson) pour célébrer les cinquante ans de carrière du grand peintre lyonnais Alain Pouillet qui a fait de la nature et des animaux deux sujets centraux de son travail, l’artiste creusant les liens qui les unissent mais aussi l’intrusion des humains avec leur pouvoir de destruction.

Vitalité et fragilité du règne animal au musée des Ursulines

Dans le parcours qui aborde plus particulièrement le règne animal pour en dévoiler la vitalité et l’extrême fragilité, on découvre notamment Le Petit Nid, huile sur toile entrée dans les collections du musée en 1997, provenant d’une série intitulée Le Vertige de l’oiseau où apparaît le nid, symbole de vie et de renaissance pour celui qui a longtemps peint la part sombre de l’humanité.

Animal ! Dans le secret de la nature - Alain Pouillet – Jusqu’au 1er mars 2026 au musée des Ursulines, Mâcon – Macon.fr