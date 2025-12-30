Culture
Les oiseaux (grives musiciennes) © Alain Pouillet

Exposition à Mâcon : vitalité et fragilité du règne animal  au musée des Ursulines

  • par Martine Pullara

    • Les vacances d'hiver sont le bon moment pour découvrir les musées de la région, particulièrement le musée des Ursulines installé au cœur de Mâcon dans l’ancien couvent des Ursulines, avec une exposition sur le règne animal.

    Érigés entre 1675 et 1677, les corps de bâtiment du musée des Ursulines sont caractéristiques de l’art de bâtir en Bourgogne au XVIIe siècle et accueillent depuis 1968 des collections (25 000 œuvres) allant de l’Antiquité au XXe siècle.

    En parallèle et dans le cadre d’une programmation dédiée à la nature, le musée s’associe à d’autres structures (monastère de Brou, macLyon, musée Paul-Dini et galeries Françoise-Besson) pour célébrer les cinquante ans de carrière du grand peintre lyonnais Alain Pouillet qui a fait de la nature et des animaux deux sujets centraux de son travail, l’artiste creusant les liens qui les unissent mais aussi l’intrusion des humains avec leur pouvoir de destruction.

    Vitalité et fragilité du règne animal  au musée des Ursulines

    Dans le parcours qui aborde plus particulièrement le règne animal pour en dévoiler la vitalité et l’extrême fragilité, on découvre notamment Le Petit Nid, huile sur toile entrée dans les collections du musée en 1997, provenant d’une série intitulée Le Vertige de l’oiseau où apparaît le nid, symbole de vie et de renaissance pour celui qui a longtemps peint la part sombre de l’humanité.

    Animal ! Dans le secret de la nature - Alain Pouillet – Jusqu’au 1er mars 2026 au musée des Ursulines, Mâcon – Macon.fr

    à lire également
    Un téléfilm tourné en Auvergne-Rhône-Alpes diffusé ce samedi sur France 3

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Aulas, Sarselli, Gaillard… les critiques fusent contre le projet rive droite à Lyon 13:11
    Exposition à Mâcon : vitalité et fragilité du règne animal  au musée des Ursulines 12:31
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône 11:52
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère 11:11
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves 07:36
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi gris et glacial à Lyon, seulement 2 degrés attendus 07:14
    Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique 29/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut