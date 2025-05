Lyon : l'oeuvre éphémère de la place Bellecour peine à convaincre les Lyonnais

Alors que le soleil brille ce week-end à Lyon, les Lyonnais sont nombreux sur la place Bellecour. Ouverte depuis peu, l’œuvre éphémère installée sur la place peine pourtant à convaincre.

"Déception", "pas vraiment utile", "étrange", les Lyonnais ne sont pas tendres avec l’œuvre éphémère installée sur la place Bellecour (2e arr.). Ouverte au public depuis quelques jours seulement, elle anime pourtant tous les débats politiques depuis plusieurs semaines. Si ce "Tissage urbain" sera officiellement livré en juillet, on peut d’ores et déjà déambuler sous les toiles orangées ou s’asseoir quelques minutes sur les assises mises à disposition.

Lire aussi : "Scandaleux !" : à Lyon, Pierre Oliver demande le retrait du projet artistique place Bellecour

"Peut-être qu’avec le temps on finira pas s’habituer"

C’est le cas ce dimanche 18 mai d’Océane et Lucie, deux étudiantes lyonnaises qui ont voulu profiter du beau temps. "Je trouve la forme assez surprenante. S’ils voulaient vraiment faire de l’ombre sur la place, il fallait peut-être que ça soit plus opaque", lance l’une d’elles. Et son amie d’ajouter : "Et puis surtout, selon le moment de la journée, on n’a pas forcément d’ombre du tout. Après ça reste sympa si on veut se poser quelques temps."

Pour rappel, cette œuvre éphémère doit désormais rester cinq ans sur la place Bellecour. 1,5 million d’euros lui a été alloué par la Ville de Lyon, dont 300 000 euros pour l’entretien, après un appel d'offres lancé dans le cadre du budget participatif, où les Lyonnais avaient plébiscité une végétalisation de la place (rendue impossible en raison de différentes contraintes techniques dont le métro et un parking : Ndlr).

Mais force est de constater que cette dernière ne fait pas l’unanimité. "Je ne trouve pas ça vraiment utile et, entre nous, ce n’est pas très beau", lance Fabrice. À ses côtés, sa femme évoque sa "déception." "On espérait tous des arbres, des plantes, de la nature quoi", déplore-t-elle. D’autres sont beaucoup plus virulent. "C’est une honte. Ça coûte cher et ce ne sont pas les trois voiles qui vont diminuer la chaleur au moment des canicules. On se moque du monde", assène Jean-François, retraité. Sa femme Sylvie se veut quant à elle plus mesurée : "Moi je préfère quand même traverser la place sous ces voiles plutôt qu’en plein soleil."

Alors, s’agit-il de curiosité ou d’un réel intérêt ? En-tout-cas les Lyonnais sont nombreux ce dimanche autour du tissage urbain. "Peut-être qu’avec le temps on finira pas s’habituer", conclut Sylvie.

Lire aussi : Lyon : l'oeuvre artistique installée place Bellecour en 2025 dévoilée