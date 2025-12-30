Nuit de la Saint Sylvestre : la préfecture du Rhône annonce des mesures pour la tranquillité publique

En cette nuit du 31, la vente, et la consommation d'alcool sur la voie publique seront notamment interdites à partir de 20 heures. Une surveillance policière est prévue sur quatre communes de la Métropole.

Respecter la tranquillité publique, c'est l'objectif de la préfecture du Rhône qui a dévoilé les différentes mesures mises en place pour le réveillon de ce mercredi 31 octobre. Elles concernent la Métropole de Lyon, ainsi que le département du Rhône. Pour cause, des "troubles à l'ordre public" ont été constatés les années précédentes. C'est pour cela que la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet, de même que la vente d’alcool à emporter, à partir de 20 heures seront prohibés du 31 décembre au 1er janvier. Sanction similaire concernant la détention, le transport et la vente de carburant en récipient portable. La pyrotechnie sera également interdite, que ce soit l'achat, la vente, la possession et bien entendu l'usage de ces outils, et ce jusqu'au 3 janvier.

Une surveillance policière en hélicoptère prévue sur quatre communes

La préfète rappelle également l'interdiction du protoxyde d'azote à "des fins récréatives détournées" sur la voie publique jusqu'au 19 juin prochain. Enfin, la préfète a tenu à sensibiliser sur les dangers de la route alors que"66 personnes ont perdu la vie dans un accident" en 2025.

A noter qu'une surveillance policière en hélicoptère est également de mise en cette nuit de Saint Sylvestre. Elle concerne quatre villes : Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape. La préfète révèle qu'à elles seules ces communes regroupent "49% des faits de violences, de dégradations et de destructions pour la Saint Sylvestre 2024".

