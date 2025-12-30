Actualité

Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires

  • par Romain Balme

    • L'établissement a été récompensé pour sa cuisine "créative et savoureuse" ainsi que son menu dégustation selon ce classement réalisé par Sixt Business.

    Situé dans le sixième arrondissement de Lyon, le restaurant le Neuvième Art se classe à la huitième place des lieux les plus impressionnants pour un déjeuner d'affaires selon Sixt Business. L'établissement a été sélectionné pour "l'excellence de sa table" ainsi que "sa cuisine créative, colorée et savoureuse" et récolte une note de 9,7. Son menu dégustation au prix moyen de 195 euros est considéré comme "un choix idéal pour marquer les esprits et impressionner durablement vos clients", explique le communiqué de presse. A noter qu'un autre restaurant lyonnais se classe 14ème, il s'agit de L'Etage, situé place des Terreaux (1er arrondissement).

    La Rotonde de Nice sacré lieu le plus impressionnant

    La couronne revient à La Rotonde à Nice, suivie par La Romantica située à Clichy. A noter que pour établir ce classement, Sixt Business s'est basé sur les restaurants les mieux notés dans les villes les plus peuplées de France, en filtrant ceux comptant plus de 500 avis, indiqués comme "belle vue" et "idéal pour un déjeuner d’affaires", avec un prix moyen de menu à partir de 50 € selon les chiffres de The Fork. En outre, le temps de trajet en voiture depuis le centre-ville via Google Maps, le volume de recherches pour chaque restaurant, ainsi que leur nombre d’abonnés sur Instagram ont été également pris en compte.

